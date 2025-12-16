وفيات وتعطيل الدراسة مع استمرار الأمطار والسيول في دول عربية

تسبب استمرار تساقط الأمطار والسيول في تسجيل أزمات بعدة دول عربية وسط ارتفاع عدد ضحايا فيضانات المغرب إلى 37 شخصا، واستمرار تعطيل الدراسة في السعودية، وإغلاق ميناء العريش في مصر، مع تقلبات مناخية حادة بدول أخرى تمتد إلى نهاية الأسبوع الجاري.

وفي قطاع غزة، حذّر رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج -اليوم الاثنين- من تداعيات خطرة مع دخول منخفض جوي جديد إلى القطاع، ووصفه بأنه "قد يكون أشد قسوة من سابقه"، في ظل الدمار الواسع وتقييد الاحتلال دخول مواد الإغاثة والطوارئ.

المغرب

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي غربي المغرب إلى 37 شخصا، إلى جانب خسائر مادية كبيرة، وفق بيان صادر عن محافظة آسفي، عقب اجتماع طارئ لبحث "إجراءات سريعة" للحد من آثاره.

وشهدت عدة مدن مغربية خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف للثلوج، وأعلنت وزارة التربية الوطنية الاثنين، تعليق الدراسة في مدينة آسفي والمناطق المحيطة بها لثلاثة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية.

والأحد، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، من تساقط أمطار رعدية "قوية جدا" تصل إلى 40 ملم، ويرتقب أن تستمر خلال الأيام القادمة في مناطق عدة بالمملكة.

فلسطين

ومساء الاثنين، تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للمنخفض في غرق مئات خيام النازحين وتطاير عدد كبير منها، خصوصا في منطقتي "الشاليهات" وتل الهوا غربي مدينة غزة.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين أوضاعا مأساوية لافتقارهم لأدنى مقومات الحياة من خيام وأغطية وملابس شتوية تقيهم وأطفالهم أمطار الشتاء وبرده، وتفرض سلطات الاحتلال قيودا وعراقيل كبيرة أمام إدخال المعونات الإغاثية لسكان القطاع.

السعودية

ولليوم الثاني، تعلن السعودية تعطيل الدراسة، حيث قررت إدارة تعليم العاصمة الرياض تحويل الدراسة الثلاثاء من بُعد عبر منصة "مدرستي" والمنصات التعليمية المعتمدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "واس"، مساء الاثنين.

إعلان

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية مساء الاثنين، تدوينة عبر منصة "إكس"، إنذارات صفراء (مستوى ضعيف)، وبرتقالية (متوسط)، بشأن حدوث ضباب وأمطار متوسطة.

والجمعة الماضي حذر المركز من فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل.

ويشمل التحذير أمطارا مصحوبة بتأثيرات مناخية منها رياح هابطة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة أو أكثر، وتساقط برد وارتفاع الأمواج وجريان سيول.

مصر

قررت السلطات المصرية إغلاق ميناء العريش البحري مؤقتًا، مساء الاثنين، وذلك على خلفية سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، وحرصًا على سلامة حركة الملاحة البحرية والعاملين بالميناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان، بأن الطقس سيكون باردا صباح الثلاثاء، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت من تشكل ضباب كثيف من مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، على بعض الطرق الممتدة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة (شرق) وشمال الصعيد ووسط سيناء.

مستمر منذ أيام.. لقطات ترصد هطولًا غزيرًا للأمطار على عدد من مدن ومحافظات #مصر pic.twitter.com/0DuUMBErz1 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 15, 2025

قطر

حذرت الأرصاد القطرية بتدوينة مساء الاثنين عبر "إكس"، من استمرار رصد أمطار متفرقة على مناطق مختلفة، منها العاصمة الدوحة.

ووجهت تحذيرا بشأن توقعات بسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة.

رصد أمطار على مناطق مختلفة من البلاد قد تكون رعدية أحياناً، يرجى الحذر لما قد يصاحبها من رياح قوية مفاجئة#قطر⁩ Observations of rain over different areas of the country maybe thundery at times. Please be careful it maybe associated with sudden strong wind#Qatar pic.twitter.com/I1KqVRhBlO — أرصاد قطر (@qatarweather) December 15, 2025

سلطنة عمان

أصدرت هيئة الأرصاد العمانية مساء الاثنين، بيانا حمل رقم 1، حذرت فيه من غزارة الأمطار المتوقعة على البلاد الثلاثاء والأربعاء.

وتوقعت هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة أحياناً تؤدي إلى جريان الشعاب والأودية، وانخفاض الرؤية الأفقية، وفق البيان.

وأكدت أن هيئة الطيران المدني العمانية "تهيب بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه".

الكويت

أصدرت الأرصاد الجوية الكويتية بيانا، مساء الاثنين، عبر "إكس"، حذرت فيه من انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، مع احتمال انعدام الرؤية ببعض المناطق حتى صباح الثلاثاء.

البحرين

نبهت الأرصاد الجوية البحرينية، بتدوينة مساء الاثنين عبر "إكس"، من استمرار سقوط أمطار رعدية حتى صباح الثلاثاء، مصحوبة بهبات شديدة السرعة.

وحذرت من استمرار تدفق السحب الماطرة باتجاه المملكة التي قد تؤثر على المناطق البحرية الشمالية.

سوريا

أصدرت الأرصاد الجوية، مساء الاثنين، تنبيها يشير إلى "كتلة هوائية قطبية المنشأ باردة تتسبب في نشوء عدم الاستقرار تصل إلى ذروة تأثيراتها مع ساعات هذه الليلة ونهار الثلاثاء، على أن تضعف مساء اليوم ذاته، وتنحسر كلياً مساء الأربعاء.

إعلان

وحذرت الأرصاد في بيان من هطولات مطرية متوسطة تتحول إلى غزيرة على أجزاء من هذه المناطق مع احتمال تساقط البرَد، مع هطولات ثلجية على عدد من المناطق، داعية إلى تجنب الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية.