وزير فلسطيني: الاحتلال دمر 352 ألف وحدة سكنية و90% من البنى التحتية بغزة

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو اليوم الثلاثاء أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة خلفت دمارا طال 352 ألف وحدة سكنية، وأتت على 90% من البنى التحتية المدنية بالقطاع.

وقال بسيسو في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين إن تحديات كبيرة تواجه إعادة الإعمار، مبينا أن نحو 200 ألف وحدة سكنية دُمرت كليا، في حين لحق التدمير الجزئي بـ60 ألفا.

وأكد أن حرب الإبادة الإسرائيلية دمرت 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع قدرت الأمم المتحدة أضرارها بـ70 مليار دولار.

وأوضح أن إعادة إعمار القطاع تواجه تحديات التدمير الواسع في البنية التحتية، ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة نحو 60 مليون طن من الركام.

كما أضاف بسيسو إلى هذه التحديات تحكّم إسرائيل بنوعية المواد المصنفة مزدوجة الاستخدام، والتي تمنع دخولها إلى القطاع، مما يعرقل إدخال مستلزمات أساسية للإيواء، بينها الخيام.

ودمرت إسرائيل ما نسبته 90-95% من المعدات الثقيلة في القطاع، الأمر الذي يحول دون إزالة الركام، بحسب بسيسو.

ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن الحكومة وضمن خطتها للتعافي المبكر لقطاع غزة حددت 264 منطقة لإقامة مراكز لإيواء النازحين و10 مناطق لتجميع الركام.

وتتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن بينها إدخال "مئات الآليات الثقيلة" اللازمة لرفع الركام، وفق بيانات حكومية بغزة.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الإبادة الإسرائيلية في القطاع التي خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح.