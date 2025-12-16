اعتقال خلية لتنظيم الدولة بإدلب واجتماع يبحث الوضع الأمني بالبادية

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم الدولة في إدلب، فيما عقد وزير الداخلية أنس خطاب اجتماعا موسّعا مع قادة الأمن في منطقة البادية للاطلاع على الوضع الأمني عقب الهجوم الأخير، الذي وقع في مدينة تدمر وسط البلاد واستهدف عسكريين أميركيين.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، تمكنت قيادة الأمن الداخلي في إدلب، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، من إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم الدولة مسؤولة عن تنفيذ عدد مما وصفتها بـ"العمليات الإرهابية" التي استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في إدلب وحلب.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية قولها إنه قد "تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على 3 أفراد، في حين تم تحييد آخر، حيث اعترف الموقوفون خلال التحقيقات بوجود أربعة متورطين آخرين شاركوا في تنفيذ العمليات" بعد هجوم استهدف دورة أمن في معرة النعمان بإدلب.

وتابعت الوزارة أنه استنادا إلى المعلومات التي جُمعت، نفذت وحداتها عملية أمنية ثانية أسفرت عن إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية، ليصل العدد الإجمالي للموقوفين إلى 8 أشخاص.

ولفتت الوزارة إلى أن العمليتين الأمنيتين أسفرتا عن ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ مضادة للدبابات، إلى جانب أسلحة رشاشة من طراز "إم 4" كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

اجتماع أمني

كذلك، قالت وزارة الداخلية السورية إن خطاب عَقد اجتماعا ضم قائد الأمن في البادية سفيان محمد الشيخ صالح، وعددا من المسؤولين الأمنيين، للوقوف على الوضع الأمني في المنطقة وتقييم المخاطر بعد الهجوم الذي وقع السبت في تدمر.

وأوضحت الوزارة أن خطاب استعرض نتائج التحقيقات التي أجراها الفريق المكلف بمتابعة مجريات الحادث، كما ناقش التوصيات الرامية إلى تعزيز كفاءة الوحدات الأمنية، والتنسيق التام في ما بينها، ومعالجة أي ثغرات في الأداء.

كما شدد الوزير على تفعيل الجاهزية الميدانية للفرق المختصة، لضمان سرعة الاستجابة لمواجهة تنظيم الدولة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت وحدات وزارة الداخلية نفذت، الأحد الماضي، عملية أمنية في تدمر، حيث اعتقلت 5 أشخاص مشتبها بهم، كما أطلقت قيادة أمن البادية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب عملية واسعة استهدفت عناصر ينتمون لتنظيم الدولة في مناطق الفرقلس والقريتين والبادية بريف حمص وسط البلاد.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بأن الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة أسفر عن مقتل 3 أميركيين، جنديين ومدني، وإصابة 3 عسكريين آخرين.

وتعمل القوات الأميركية في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة، وذلك ضمن التحالف الدولي الذي تشكّل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، وانضمت إليه سوريا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لتصبح رسميا الشريك رقم 90 في هذا التحالف.

هجوم بالبوكمال

على صعيد متصل، انفجرت عبوة ناسفة ظهر اليوم الثلاثاء في سيارة للأمن العام بمدينة البوكمال في دير الزور شرقي سوريا دون وقوع إصابات، حسب مراسل الجزيرة.

وأكدت قناة الإخبارية السورية وقوع الانفجار دون وقوع إصابات، لكنّها لم تضف تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت السلطات السورية القبض في محافظتي إدلب وحلب شمالي البلاد، على ما سمتها بـ"خلية إجرامية" مسؤولة عن هجومين استهدفا مؤخرا قوات الأمن.