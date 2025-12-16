مباحثات مصرية صينية بشأن اتفاق غزة وتطورات السودان

بحث وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ونظيره الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وهدنة إنسانية في السودان الذي يشهد حربا منذ أكثر من عامين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق بيان للخارجية المصرية، ذكرت فيه أنهما تناولا أيضا العلاقات الثنائية.

وشدد عبد العاطي على "أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يسهم في تثبيت التهدئة (في غزة) ومنع تجدد التصعيد"، وفق البيان.

كما أكد "أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، في إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتدعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفقا للمرجعيات الدولية".

وحذر وزير الخارجية المصري من "خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي".

وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ برعاية الوسطاء ليضع حدا لحرب إبادة إسرائيلية بدعم أميركي استمرت عامين على القطاع وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

تطورات السودان

ووفق بيان الخارجية المصرية، استعرض الوزيران المصري والصيني تطورات الأوضاع في السودان.

وأكد عبد العاطي "أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتوفير ملاذات وممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وجدد التأكيد على "موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، والحفاظ على مؤسساته الوطنية".

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 اندلعت حرب السودان بين الجيش والدعم السريع/ مما تسبب في مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.

وبشأن العلاقات بين مصر والصين، أعرب عبد العاطي عن التطلع لعقد الجولة الخامسة من الحوار الإستراتيجي على المستوى الوزاري وكذلك اللجنة المشتركة لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، تزامنا مع الاحتفال العام المقبل بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأجرى وزير الخارجية الصيني جولة إقليمية بين 12 و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شملت الإمارات، ثم السعودية، واختتمها بالأردن.