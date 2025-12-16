مليون لاجئ سوري في لبنان وتركيا يعودون إلى بلادهم

عاد نحو مليون لاجئ سوري إلى بلدهم من تركيا ولبنان خلال الأشهر الماضية، وسط تسارع عودة اللاجئين الطوعية إلى سوريا، وفق ما أعلنه البلدان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الثلاثاء- إن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا وحدها منذ سقوط نظام الأسد أواخر 2024 بلغ 580 ألفا، مؤكدا أن عودتهم الآمنة والكريمة ستتسارع كلما ترسّخ مناخ الاستقرار في سوريا.

وخلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ16 بالعاصمة أنقرة، أكد أردوغان أن أنقرة تبذل في سوريا جهودا مماثلة لما تبذله من أجل قطاع غزة.

وأشار إلى أن سوريا في ظل قيادة الرئيس أحمد الشرع قطعت خلال فترة قصيرة شوطا مهما على طريق إعادة الاندماج مع المجتمع الدولي.

وفي لبنان، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد -في بيان لها على إكس أمس الاثنين- عودة 380 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم منذ يوليو/تموز الماضي، وذلك في إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية.

وأشارت إلى أن نحو 74 ألفا آخرين أعربوا عن رغبتهم في العودة قبل نهاية العام الحالي.

وأضافت أن "هذا التقدم في مسار الخطة يعكس التزام الحكومة اللبنانية الراسخ بضمان عودة مستدامة للنازحين إلى سوريا، كما يؤكد فعالية الشراكة القائمة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية".

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة برنامج العودة الطوعية المنظمة لدعم السوريين الموجودين في لبنان الذين يقررون العودة طوعا إلى سوريا، وذلك بطريقة كريمة وآمنة.

يذكر أن تركيا ولبنان شكّلا الوجهتين الأساسيتين لأكبر موجات النزوح السوري منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه لا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين داخليا في سوريا، بينما يعيش أكثر من 4.5 ملايين آخرين في الخارج لاجئين، داعية المجتمع الدولي إلى دعم إعادة إعمار البلاد لتشجيع عودة اللاجئين.

إعلان

وحسب الأمم المتحدة، يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة للفرد الواحد حول العالم، إذ أشارت التقديرات إلى أنه خلال السنوات الماضية عاش في البلاد 1.5 مليون لاجئ سوري وأكثر من 13 ألف لاجئ من جنسيات أخرى، في حين عاش 90% من اللاجئين السوريين في حالة من الفقر المدقع.

أما تركيا، فتستضيف نحو 2.5 مليون لاجئ سوري، ووصل عدد اللاجئين السوريين ذروته عام 2021 حين بلغ أكثر من 3.7 ملايين لاجئ، ليعود وينخفض بعد ذلك، حسب بيانات إدارة الهجرة.