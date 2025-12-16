أخبار|سوريا

مليون لاجئ سوري في لبنان وتركيا يعودون إلى بلادهم

CILVEGOZU, TURKEY - DECEMBER 13: Syrians living in Turkey carry their belongings towards the Cilvegozu border gate to cross into Syria after after Syrian rebels ousted President Bashar al-Assad on December 13, 2024 in Cilvegozu, Turkey. The fall of the Assad regime last week has prompted many Syrians in neighboring Turkey to try to reenter their home country. Turkey hosts a population of more than 3 million Syrian refugees, according to UNHCR statistics. (Photo by Burak Kara/Getty Images)
سوريون ينتظرون على معبر حدودي في تركيا للعودة إلى سوريا (غيتي)
Published On 16/12/2025
آخر تحديث: 23:41 (توقيت مكة)

عاد نحو مليون لاجئ سوري إلى بلدهم من تركيا ولبنان خلال الأشهر الماضية، وسط تسارع عودة اللاجئين الطوعية إلى سوريا، وفق ما أعلنه البلدان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الثلاثاء- إن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا وحدها منذ سقوط نظام الأسد أواخر 2024 بلغ 580 ألفا، مؤكدا أن عودتهم الآمنة والكريمة ستتسارع كلما ترسّخ مناخ الاستقرار في سوريا.

وخلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ16 بالعاصمة أنقرة، أكد أردوغان أن أنقرة تبذل في سوريا جهودا مماثلة لما تبذله من أجل قطاع غزة.

وأشار إلى أن سوريا في ظل قيادة الرئيس أحمد الشرع قطعت خلال فترة قصيرة شوطا مهما على طريق إعادة الاندماج مع المجتمع الدولي.

وفي لبنان، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد -في بيان لها على إكس أمس الاثنين- عودة 380 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم منذ يوليو/تموز الماضي، وذلك في إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية.

وأشارت إلى أن نحو 74 ألفا آخرين أعربوا عن رغبتهم في العودة قبل نهاية العام الحالي.

BEKAA VALLEY, LEBANON - JUNE 12: Refugees displaced to Lebanon by the Syrian conflict at an informal tented settlement during the first official Royal visit to the country by Sophie, Countess of Wessex, on June 12, 2019 in Bekaa Valley, Lebanon. The Countess of Wessex announced her commitment to supporting the UK's efforts in the Women, Peace and Security agenda (WPS), and the Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative (PSVI) earlier this year. (Photo by Victoria Jones - WPA Pool/Getty Images)
اللاجئون السوريون واجهوا ظروفا صعبة في لبنان خلال سنوات اللجوء (غيتي)

وأضافت أن "هذا التقدم في مسار الخطة يعكس التزام الحكومة اللبنانية الراسخ بضمان عودة مستدامة للنازحين إلى سوريا، كما يؤكد فعالية الشراكة القائمة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية".

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة برنامج العودة الطوعية المنظمة لدعم السوريين الموجودين في لبنان الذين يقررون العودة طوعا إلى سوريا، وذلك بطريقة كريمة وآمنة.

يذكر أن تركيا ولبنان شكّلا الوجهتين الأساسيتين لأكبر موجات النزوح السوري منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه لا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين داخليا في سوريا، بينما يعيش أكثر من 4.5 ملايين آخرين في الخارج لاجئين، داعية المجتمع الدولي إلى دعم إعادة إعمار البلاد لتشجيع عودة اللاجئين.

وحسب الأمم المتحدة، يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة للفرد الواحد حول العالم، إذ أشارت التقديرات إلى أنه خلال السنوات الماضية عاش في البلاد 1.5 مليون لاجئ سوري وأكثر من 13 ألف لاجئ من جنسيات أخرى، في حين عاش 90% من اللاجئين السوريين في حالة من الفقر المدقع.

أما تركيا، فتستضيف نحو 2.5 مليون لاجئ سوري، ووصل عدد اللاجئين السوريين ذروته عام 2021 حين بلغ أكثر من 3.7 ملايين لاجئ، ليعود وينخفض بعد ذلك، حسب بيانات إدارة الهجرة.

المصدر: وكالات

