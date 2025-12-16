معارك ضارية شمال كردفان ودعوات أممية لإغاثة النازحين السودانيين

تشهد ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في حين دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "أوتشا" لإغاثة ملايين النازحين في السودان.

أفادت مصادر بالجيش السوداني للجزيرة بوقوع اشتباكات في محيط منطقة "جَبَرة الشيخ"، بولاية شمال كردفان، مؤكدا أن وحدات المدفعية قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع في المنطقة.

من جانب آخر، قال مصدر عسكري في الجيش للجزيرة، إن مسيّرة للدعم السريع قصفت منطقة "سماسم" جنوب مدينة الدلنج، ومنطقة "أبو جبيهة" بولاية جنوب كردفان.

وكان مصدر عسكري قد قال للجزيرة، إن قوة من الجيش السوداني والقوات المساندة لها مشطت 3 من محاور القتال حول مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان.

وتعد منطقة كردفان إحدى بؤر القتال، وتضم 3 ولايات غنية بالنفط والذهب والأراضي الزراعية، وتشكل حلقة وصل بين مناطق سيطرة الجيش في الشمال والشرق والوسط وإقليم دارفور الذي تسيطر عليه الدعم السريع منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

معاناة إنسانية

وفي سياق متصل، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "أوتشا" إن المنظمة الدولية بحاجة إلى مليارين وتسعمائة مليون دولار لمساعدة 20 مليون شخص في السودان العام المقبل.

وأضافت الأمم المتحدة، أن هناك 9 ملايين و600 ألف نازح داخل السودان، يعيش العديد منهم في حالة من عدم الاستقرار. وأضافت المنظمة أن نحو 29 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن أكثر من 20 منطقة تواجه المجاعة.

من جانبه، قال عبد الرحيم حسن مفوض العون الإنساني بمحافظة "أبو جبيهة" بولاية جنوب كردفان إن نحو 1600 نازح من منطقة هجليج وصلوا إلى المدينة، وذلك بعد رحلة طويلة اضطروا خلالها للعبور من دولة جنوب السودان. وأشار حسن إلى أن النازحين وصلوا في حالة صحية صعبة، مشيرا إلى تلقيهم الرعاية الطبية فور وصولهم.

وتوقع المسؤول وصول موجات أخرى من النازحين من مناطق هجليج ومناطق أخرى داخل ولاية جنوب كردفان، منوها إلى أن جميع النازحين في حاجة عاجلة للإيواء والغذاء والرعاية الطبية.

وأسفر الصراع في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، وتسبب في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق الأمم المتحدة.