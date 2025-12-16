مصرع 14 مصريا بحادث غرق قارب هجرة قبالة اليونان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء وفاة 14 مواطنا في حادث غرق مركب قرب ميناء جزيرة كريت اليونانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير نظامية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وكان على متنه 34 من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مصريا لقوا حتفهم.

وأشارت إلى أنه "فور ورود معلومات عن غرق المركب كلف وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفين الذين تم انتشال جثثهم، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية".

ولفتت إلى أن السفارة المصرية في أثينا تواصلت مع أسر المتوفين لترتيب نقل الجثامين إلى أرض الوطن، وناشدت المواطنين "عدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير النظامية حفاظا على أرواحهم، وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنبا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة".

وأصبحت جزيرة كريت بوابة رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا من ليبيا رغم تعليق اليونان طلبات اللجوء للوافدين من هذا الطريق منذ يوليو/تموز الماضي، وسط ارتفاع في أعداد الواصلين إليها هذا العام (أكثر من 16 ألفا وفق المفوضية السامية للاجئين).