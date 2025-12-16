مسلحون يقصفون مواقع قوى الأمن السوري في السويداء

قصف مسلحون في محافظة السويداء جنوب سوريا مواقع قوى الأمن مساء الاثنين، في خرق جديد لوقف إطلاق النار، وفق ما أفاد الإعلام السوري الرسمي.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مصدر أمني إن "العصابات المتمردة في السويداء تقصف بقذائف الهاون مواقع للقوى الأمنية في تل حديد بريف المحافظة في خرق جديد لوقف إطلاق النار".

ولم يتطرق المصدر لنتائج القصف أو يذكر تفاصيل أخرى، في حين تشهد المحافظة اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ شهر يوليو/تموز الماضي، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية وجماعات درزية مسلحة، خلفت مئات القتلى والجرحى من الجانبين.

وقد خرقت "العصابات المتمردة" وقف إطلاق النار مرارا واستهدفت نقاطا أمنية وعسكرية، في حين التزمت الحكومة السورية بالاتفاق وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية إلى مدينة السويداء.

وكانت "مجموعات خارجة على القانون" -وفق الوصف السوري الرسمي- استهدفت نقاطا أمنية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بطائرات مسيرة السبت الماضي.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في حكمه الذي ورثه عن والده الراحل حافظ الأسد.