مادورو يدعو الرئيس التشيلي المنتخب إلى "احترام الفنزويليين"

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره التشيلي المنتخب حديثا خوسيه أنتونيو كاست إلى "احترام الفنزويليين"، بعد تعهده بطرد المهاجرين غير النظاميين بشكل جماعي.

وقال مادورو متوجها إلى كاست "يمكنك أن تكون مؤيدا (لأدولف) هتلر وأن تكون قد تلقيت تعليما على قيم هتلر، ويمكنك أن تكون بينوشيهيا مقتنعا ومعلنا، لكن احذر من مس شعرة واحدة من رأس فنزويلي. الفنزويليون، نحترمهم".

وخلال حملته الانتخابية، تعهد أنتونيو كاست بطرد 340 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم فنزويليون، ومكافحة الجريمة في البلاد.

وسيتولى منصبه في 11 مارس/آذار المقبل ليصبح أول رئيس من اليمين المتطرف منذ نهاية دكتاتورية أوغستو بينوشيه عام 1990.

وأضاف مادورو أن المهاجرين الفنزويليين لهم حقوق يجب أن يضمنها الدستور التشيلي.

وأقام الرئيس التشيلي المنتخب صلة بين الجريمة والهجرة غير النظامية، وذلك عقب ظهور جماعات أجنبية مثل "ترين دي أراغوا"، وهي عصابة من أصل فنزويلي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وتتصدر الجريمة والهجرة غير النظامية قائمة مخاوف التشيليين، متقدمة على الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالنمو البطيء.

من جهته، رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد الضغط على مادورو من خلال فرض عقوبات على النفط الفنزويلي ونشر قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي، بانتخاب كاست واصفا إياه بأنه "شخص جيد جدا".