"كدنا نصطدم".. طائرة إيرباص تتفادى بصعوبة الارتطام بطائرة عسكرية أميركية

نجت طائرة تابعة لشركة "جيت بلو" الأميركية، متجهة إلى نيويورك، بصعوبة من حادث اصطدام في الأجواء بطائرة عسكرية أميركية لم تفعّل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص الذي يسمح لأجهزة الملاحة الجوية بتحديد موقعها.

وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن الشركة أبلغت أمس الاثنين السلطات عن حادث وقع أثناء الرحلة، وذكر أحد طياريها أنه اضطر إلى تغيير مساره لتجنب الاصطدام بطائرة عسكرية أميركية للتزود ​​بالوقود قبالة سواحل فنزويلا.

وأبلغ قائد الطائرة التي كانت متجهة من جزيرة كوراساو الكاريبية إلى نيويورك الجمعة الماضي، مركز مراقبة الحركة الجوية عبر اللاسلكي أنه اضطر إلى تعديل مسار إقلاعه بعد أن رصد طائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأميركي.

ووفقا للطيار، الذي سُجلت محادثته مع المراقبين، فإن الطائرة العسكرية لم تُفعِّل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص الذي يسمح لباقي الطائرات بتحديد موقعها.

وخلال الرحلة قال قائد طائرة الإيرباص "إيه 320" (A320) "كنا على وشك الاصطدام"، وأجابه مراقب الحركة الجوية "هذا أمر مُشين.. مُشين"، لكنه عاد ليُضيف "أنت مُحق تماما".

وقد أشادت شركة "جيت بلو" بمبادرة طاقم الطائرة بـ"الإبلاغ الفوري عن الحادث" لرؤسائهم، الذين بادروا بإبلاغ "السلطات الفدرالية"، مؤكدة أنها ستتعاون "مع أي تحقيق" في ملابسات الواقعة التي كادت تتسبب في حادث.

وبحسب لوفيغارو، فقد أكدت القيادة الجنوبية الأميركية، وهي القيادة العسكرية المسؤولة عن منطقة المحيط الهادي والكاريبي، أنها "تراجع" القضية، مشيرة إلى أن "السلامة تبقى أولويتها القصوى".