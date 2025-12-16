في سابقة عالمية.. أوكرانيا تقول إنها دمرت غواصة روسية بمسيرة غاطسة

أعلنت أوكرانيا يوم الاثنين أنها ضربت وعطلت غواصة روسية تحمل صواريخ كانت راسية في قاعدة بحرية على البحر الأسود باستخدام مسيرة تحت الماء في أول عملية من نوعها في العالم.

ووصفت صحيفة لوبوان الفرنسية ما حصل بأنه مفاجأة مدوية، مشيرة إلى تمكن غواصات أوكرانية يتم التحكم فيها عن بعد من تفجير غواصة روسية تزن 2300 طن ومجهزة بصواريخ كاليبر كروز.

وأضافت أن ما حصل هو إهانة كبيرة أخرى للبحرية الروسية، مذكرة بإغراق كييف السفينة موسكفا في عام 2022.

ونقلت وكالة رويترز عن جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" (SBU) قوله إن الهجوم الذي شنته كييف استُخدمت فيه مسيرات من طراز "ساب سي بابي" (Sub Sea Baby" الأوكرانية الصنع واستهدف الغواصة في ميناء نوفوروسيسك، حيث أعادت روسيا تمركز العديد من سفنها البحرية في البحر الأسود لجعلها بعيدة عن متناول الضربات الأوكرانية.

وكتب ألكسندر كاميشين، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على حسابه على إكس أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تقوم فيها مسيرة تحت الماء بتعطيل غواصة، وهو ادعاء فنده أسطول البحر الأسود الروسي بشكل قاطع بعد ساعات من نشر الخبر، وفقا لرويترز.

وتأتي هذه العملية في خضم فترة متوترة من مفاوضات السلام التي تتوسط فيها واشنطن والتي أثارت مخاوف الأوكرانيين من أن يتم إجبارهم على قبول شروط التسوية مع روسيا التي يعتبرونها بمثابة استسلام.

News: Ukrainian SBU special operation has hit a $400mn Russian submarine in Novorossiysk. The Security Service of Ukraine conducted what it called a “unique special operation” targeting the port of Novorossiysk. “For the first time in history, underwater ‘Sub Sea Baby’ drones… pic.twitter.com/5ogO5dwJkx — Christopher Miller (@ChristopherJM) December 15, 2025

إعلان

وتحاول أوكرانيا إثبات قدرتها على إلحاق أضرار جسيمة بروسيا، خاصة بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لا يملك "الأوراق الرابحة" في المفاوضات.

وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتنشوك إن العملية التي استهدفت غواصة -وصفها بأنها أصعب هدف يمكن استهدافه- شكلت "نقطة تحول أخرى" في المعركة البحرية بين أوكرانيا وروسيا، وأضاف في تصريح لرويترز: "هذا اليوم يقلب مرة أخرى تصور إمكانيات القتال البحري في هذه الحرب".

واعتبرت لوبوان أن الاستخدام المشترك للمسيرات السطحية وتحت الماء يهدف إلى منع وصول الروس إلى المناطق الإستراتيجية وتأمين المحيط البحري، في مواجهة قدرات الضربات بعيدة المدى للبحرية الروسية.

ووصفت الصحيفة ما حصل بأنه نكسة جديدة للجيش الروسي تنضاف لما يعانيه المجتمع الروسي من إرهاق، لكنها لن تُغيّر موازين القوى في المنطقة، موضحة أن كييف تعتبر إغراق غواصة روسية رمزا بالغ الأهمية، إذ إن القوة البحرية الروسية تُمثّل رأس الحربة في الجيش الروسي وتحظى بتمويل أفضل من فروع الجيش الأخرى.

لكن وكالات الأنباء الحكومية الروسية نقلت عن الأسطول قوله "لم تتضرر أي من سفن أو غواصات أسطول البحر الأسود المتمركزة في خليج قاعدة نوفوروسيسك البحرية، ولا طواقمها، نتيجة للتخريب، وهي تؤدي مهامها كالمعتاد".