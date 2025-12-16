أخبار|تجويع غزة|إسرائيل

عامٌ من الجوع.. خط زمني لمعاناة غزة بين الحصار وتضاؤل المساعدات في 2025

Published On 16/12/2025
آخر تحديث: 09:55 (توقيت مكة)

مع إسدال الستار على عام 2025، يكشف حصاد الشهور المنقضية في قطاع غزة عن واحد من أكثر الأعوام قسوة في تاريخ الحصار وتوالت على مدار العام مشاهد تجسّد انهيارا إنسانيا وتجويعا غير مسبوق.

يناير/كانون الثاني. هدنة قصيرة وازدحام على الشاحنات

ومع بدء الهدنة بين إسرائيل وحماس في 22 يناير/كانون الثاني، أقر الاتفاق دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا، نصفها إلى شمال القطاع المهدد بالمجاعة. وظهرت مشاهد قاسية للفلسطينيين وهم يطاردون الشاحنات، ويتسلقونها ويُسقطون منها صناديق الإغاثة في سباق مع الجوع.

People gather to collect humanitarian aid after trucks arrived in the Gaza Strip via the Kerem Shalom crossing, also known as Karem Abu Salem, on January 19, 2025. Trucks carrying humanitarian aid entered Gaza on January 19 after a truce between Israel and Hamas went into effect, the United Nations said. (Photo by Eyad BABA / AFP)
تجمّع فلسطينيين حول شاحنات مساعدات إنسانية معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة في يناير/كانون الثاني 2025 (الفرنسية)

وفي 28 يناير/كانون الثاني، صعّدت إسرائيل موقفها السياسي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إذ أعلن سفيرها لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة 48 ساعة لإنهاء عمليات الوكالة في القدس، في حين واصلت تل أبيب اتهاماتها للوكالة بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

RAFAH, GAZA - JANUARY 22: A view of the destruction caused by the Israeli army's attacks in the warehouses and vehicles belonging to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) in Rafah, Gaza on January 22, 2025. (Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)
دمار في مستودعات ومركبات تابعة لوكالة أونروا في رفح، جنوب قطاع غزة. 22 يناير/كانون الثاني 2025 (الأناضول)

فبراير/شباط – تحذيرات أممية من اقتراب انهيار الأمن الغذائي

وحذّرت الأمم المتحدة من تدهور خطير في الأمن الغذائي، مع تصاعد أعداد المهددين بالجوع نتيجة استمرار النزاعات، وارتفاع أسعار الغذاء، وتراجع سلاسل الإمداد، مؤكدة أن التأخير في الاستجابة الإنسانية قد يقود إلى كارثة واسعة النطاق.

أطفال يمدّون أوعيتهم الفارغة للحصول على الطعام الذي توزّعه مؤسسات خيرية (الأناضول)

مارس/آذار.. عودة الحصار وشاحنات عالقة

ومع انهيار الهدنة في الثاني من مارس/آذار أُغلقت بوابة رفح أمام المساعدات. واصطفّت شاحنات المساعدات لأيام بدون السماح لها بالعبور. وعاد الناس في غزة للبحث عن الطعام في المراكز الخيرية، ووقف الأطفال في طوابير تحمل قدورا فارغة.

أطفال يتجمعون لتلقي الطعام في مطبخ خيري خلال رمضان جنوب القطاع في الثالث من مارس/آذار 2025 (رويترز)

أبريل-مايو.. تحذيرات من المجاعة وانهيار المنظومة الصحية

وازدادت مؤشرات المجاعة مع استمرار منع الوقود والغذاء في أبريل/نيسان.

TOPSHOT - Palestinian children stand over empty containers at a food distribution centre in the Nuseirat camp for refugees, in the central Gaza Strip, on April 30, 2025.
أطفال يقفون فوق أوان فارغة في مركز توزيع المواد الغذائية في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة في 30 أبريل/نيسان 2025 (الفرنسية)

وفي الأول من مايو/أيار، قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل ريان إن "أجساد وعقول أطفال غزة تتكسر".

طفل فلسطيني يبلغ 5 سنوات يتلقى العلاج من سوء تغذية حاد في مستشفى ناصر بخان يونس في 31 مايو/أيار 2025 (الأوروبية)

واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدها بأسابيع بأن "كثيرين يموتون جوعا في غزة"، على الرغم من أن جولته الشرق أوسطية لم تُفضِ إلى وقف جديد لإطلاق النار.

وفي مخيمات القطاع، ظهرت مشاهد مأساوية لأطفال يلتهمون بقايا الطعام من قاع القدور، مع تأكيد برنامج الغذاء العالمي أن المساعدات الموعودة لم تصل، وشهدت أواخر مايو/أيار واحدة من أكثر لحظات الفوضى دموية حول المساعدات.

A boy scrapes leftovers from an empty pot after all the meals were distributed at a community kitchen in Khan Younis, southern Gaza Strip, Wednesday, May 14, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
طفل فلسطيني يجمع بقايا الطعام من قاع قدر فارغ في خان يونس جنوب قطاع غزة في 14 مايو/أيار 2025 (أسوشيتد برس)

يونيو/حزيران.. القتل عند نقاط توزيع الطعام

وقُتل في الثالث من يونيو/حزيران ما لا يقل عن 24 فلسطينيا أمام موقع لتوزيع المواد الغذائية في خان يونس إثر إطلاق نار إسرائيلي، وفق وزارة الصحة في غزة.

EDITORS NOTE: Graphic content / Displaced Palestinians push a cart with bodies after people were reportedly hit by Israeli fire near a food distribution centre in Rafah in the southern Gaza Strip on June 1, 2025. Gaza rescuers said Israeli gunfire killed at least 10 Palestinians and wounded more than 100 early on June 1, as thousands of people headed towards a US-backed aid distribution site. (Photo by AFP)
نقل جثامين فلسطينيين سقطوا قرب مركز توزيع مساعدات في رفح جنوب قطاع غزة في يونيو/حزيران 2025 (الفرنسية)

ولم يتوقف المشهد عند الجوع، إذ بدأ القطاع الصحي ينذر بالانهيار مع تكديس الأطفال الخدّج في حاضنة واحدة بسبب نقص الوقود.

أطفال خدج - غزة
أطفال خدّج داخل حضّانة طبية مكتظة بسبب نقص الوقود في قطاع غزة في يونيو/حزيران 2025 (رويترز)

يوليو/تموز.. أطفال يموتون جوعا

وأدى سقوط صاروخ إسرائيلي في 13 يوليو/تموز إلى مقتل 8 بينهم 6 أطفال قرب نقطة توزيع مياه في مخيم النصيرات.
ومع تزايد وفيات الجوع، ظهر الطفل مصعب الدبس (14 عاما) وقد أنهكه سوء التغذية في مستشفى الشفاء.

Palestinian boy Mosab al-Debs, 14, who is malnourished according to medics, lies on a bed at al-Shifa Hospital in Gaza City. [Dawoud Abu Alkas/Reuters]
الطفل مصعب الدبس يعاني إنهاكا شديدا بسبب سوء التغذية في مستشفى الشفاء مدينة غزة. يوليو/تموز 2025 (رويترز)

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غزة بأنها "عرض رعب"، مؤكدا أن الجوع يدق الأبواب كلها.

GAZA CITY, GAZA - JULY 21: Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, a 1.5-year-old child in Gaza City, Gaza, faces life-threatening malnutrition as the humanitarian situation worsens due to ongoing Israeli attacks and blockade, on July 21, 2025. Having dropped from 9 to 6 kilograms, he struggles to survive in a tent in Gaza City, where milk, food, and other basic necessities are lacking. ( Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini - Anadolu Agency )
الطفل محمد زكريا أيوب المطوق يعاني سوء تغذية يهدد حياته في مدينة غزة. 21 يوليو/تموز 2025 (الأناضول)

وبعد أيام، دفنت عائلة من خان يونس طفلتها زينب أبو حليب (5 أشهر) التي توفيت بعد عجز المستشفيات عن توفير الحليب الطبي اللازم لها. وفي اليوم التالي، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود "حملة تجويع"، واصفا الاتهامات بأنها "كذبة وقحة".

EDS NOTE: GRAPHIC CONTENT - A morgue worker prepares the body of 5-month-old baby, Zainab Abu Halib, who died from malnutrition-related causes, according to Dr. Ahmed al-Farah, head of the pediatric department at Nasser Hospital, before her funeral in Khan Younis, Gaza Strip, July 26, 2025. (AP Photo/Mariam Dagga)
تجهيز جثمان الرضيعة زينب أبو حليب التي توفيت بسبب الجوع ونقص الحليب الطبي. 26 يوليو/تموز 2025 (أسوشيتد برس)

أغسطس/آب.. المساعدات تقتل أيضا

وسقطت منصة مساعدات جوية في التاسع من أغسطس/آب، على الفتى مهند عيد (15 عاما) في النصيرات، فقتلته فورا بينما كان يركض نحوها. وبحسب الأمم المتحدة، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا أثناء محاولتهم استلام المساعدات ألف شخص منذ مايو/أيار، بنيران إسرائيلية قرب مواقع التوزيع.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB The father of Palestinian boy Muhannad Eid, who died after being struck by a box of airdropped aid, places his hand on his son's chest during the funeral, in Nuseirat, in the central Gaza Strip, August 9, 2025. REUTERS/Stringer
والد فلسطيني يودّع نجله الذي قُتل بمساعدات جوية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. التاسع من أغسطس/آب 2025 (رويترز)

ونهاية الشهر، أبحر "أسطول صمود" باتجاه غزة بمشاركة الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، لكن البحرية الإسرائيلية اعترضته في الأول من أكتوبر واحتجزت قواربه.

الصورة 2 - جانب من المشاركين الإيطاليين في قافلة الصمود العالمية وهم في عرض البحر المتوسط بعد إقلاعهم من ميناء أوغوستا ضمنهم المشارك عبد الرحمان أماجو
مشاركون في قافلة الصمود العالمية على متن سفينة تضامن البحر المتوسط. أغسطس/آب 2025 (الجزيرة)

سبتمبر/أيلول.. المجاعة تُعلن رسميا

وأعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، دخول شمال قطاع غزة مرحلة المجاعة الكاملة، مؤكدة أن مؤشرات الجوع تخطّت كلّ الخطوط الحمراء، وأن السكان باتوا يعيشون على حافة الهلاك الجماعي.

فلسطينيون يصطفون في طوابير طويلة لتلقي وجبات ساخنة في منطقة النصيرات بمدينة غزة. 30 أسبتمبر/أيلول 2025 (الأناضول)

أكتوبر/تشرين الأول.. استئناف جزئي لدخول الشاحنات

في 12 أكتوبر/تشرين الأول، دخلت شاحنات محملة بالمساعدات عبر كرم أبو سالم بعد هدنة جديدة، لكن مشاهد التهافت استمرت، في حين ظل كثيرون يعودون خالي الوفاض.

تغلق إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد ضمن الحصار المطبق بالتزامن مع الحرب وتمنع كل الامدادات الإنسانية -رائد موسى-رفح-الجزيرة نت
إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد ضمن الحصار المطبق بالتزامن مع الحرب (الجزيرة)

ونفد حليب الأطفال من معظم المرافق الطبية ونقاط التوزيع، وبدأت الأمراض المرتبطة بسوء التغذية تتفشّى بسرعة تفوق قدرة المستشفيات المنهكة على الاستجابة، لتسبق الأمراضُ الحربَ في حصد أرواح الصغار.

A medical worker prepares to evacuate a premature baby from Al Helo International Hospital to be transported to a hospital in southern Gaza for further medical care, amid an Israeli military operation, in Gaza City October 3, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
إخلاء رضيع خديج من مستشفى تحت القصف في مدينة غزة. في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2025 (رويترز)

نوفمبر/تشرين الثاني.. حتى الإبر محظورة

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت اليونيسيف إن إسرائيل تمنع دخول 1.6 مليون حقنة وأجهزة تبريد طبية ضرورية لحفظ لقاحات الأطفال،على الرغم من جاهزيتها منذ أشهر. وفي الوقت نفسه، كانت صور طوابير الفلسطينيين أمام مطابخ خيرية في خان يونس تزداد قسوة.

فلسطينيون بينهم أطفال ينتظرون وجبات غذائية من مطابخ خيرية في خان يونس جنوب القطاع. 29 نوفمبر/تشرين الثاني (الأناضول)

وحلّ الشتاء قاسيا على سكان بلا غذاء ولا دواء ولا تدفئة، في حين استمر الجوع في خنق العائلات المحاصرة.

أطفال فلسطينيون نازحون يقفون وسط مياه غارقة داخل مخيمات غزة. 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (رويترز)

ديسمبر/كانون الأول.. عام ينتهي والمأساة لا تنتهي

وأعلنت الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول أن عام 2025 هو الأكثر فتكا بالجوع في غزة منذ بدء الحصار، وفي ختام 12 شهرا رسمت صورة عام كامل من الانهيار الإنساني المتواصل، بلا مؤشر حقيقي لنهاية المأساة.

و تبدو غزة غارقة في دائرة لا تنتهي من الحصار، الجوع، وانهيار البنى الصحية، ويقف المجتمع الدولي عاجزا أمام مشهد إنساني يزداد قتامة كل يوم.

المصدر: الجزيرة + وكالات

