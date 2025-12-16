عاجل,
عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تطارد مركبة بزعم محاولة سائقها تنفيذ عملية دهس قرب مفترق غوش عتصيون

Published On 16/12/2025
آخر تحديث: 14:57 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

