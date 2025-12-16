عاجلعاجل,
عاجل | القيادي في حماس غازي حمد: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا منه إلا خرقه وتلاعب فيه
Published On 16/12/2025|
آخر تحديث: 14:50 (توقيت مكة)
القيادي في حركة حماس غازي حمد:
- الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا منه إلا خرقه وتلاعب فيه.
- الوسطاء أكدوا أن حماس لم ترتكب خرقا واحدا للاتفاق والتزمت به كاملا.
- تكرار خروقات الاحتلال دليل واضح على أنها مخططة وبقرار حكومي.
- الخروقات شملت عمليات القتل والإعدام وإطلاق النار على المواطنين والقصف والاغتيالات.
- الاحتلال تجاوز الخط الأصفر بمسافات كبيرة جدا وصلت أحيانا لنحو كيلو مترين.
- خروقات الاحتلال تجاوزت 813 خرقا منذ سريان الاتفاق بمعدل 25 خرقا يوميا.
- سلمنا الوسطاء والغرفة المشتركة لمتابعة الاتفاق تقارير مفصلة حول كل الخروقات.
- هذه الخروقات الواضحة والفاضحة تهدد الاتفاق وتضعه في مهب الريح.
- المطلوب تحرك الوسطاء لردع دولة الاحتلال عن استمرار خروقاتها.
- كان هناك اتفاق على تشكيل لجنة لمعالجة الخروقات لكن الاحتلال لم يلتزم بذلك.
- هناك نحو 400 شهيد منذ بدء اتفاق وقف الحرب أكثر من 95% منهم مدنيون.
- لا يحق لإسرائيل استهداف رجال المقاومة خلال سريان اتفاق وقف الحرب.
- الاحتلال ما زال يخفي معلومات بشأن الأسرى والمفقودين.
المصدر: الجزيرة