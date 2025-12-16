عاجل,
عاجل | القيادي في حماس غازي حمد: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا منه إلا خرقه وتلاعب فيه

Published On 16/12/2025
آخر تحديث: 14:50 (توقيت مكة)

القيادي في حركة حماس غازي حمد:

  • الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا منه إلا خرقه وتلاعب فيه.
  • الوسطاء أكدوا أن حماس لم ترتكب خرقا واحدا للاتفاق والتزمت به كاملا.
  • تكرار خروقات الاحتلال دليل واضح على أنها مخططة وبقرار حكومي.
  • الخروقات شملت عمليات القتل والإعدام وإطلاق النار على المواطنين والقصف والاغتيالات.
  • الاحتلال تجاوز الخط الأصفر بمسافات كبيرة جدا وصلت أحيانا لنحو كيلو مترين.
  • خروقات الاحتلال تجاوزت 813 خرقا منذ سريان الاتفاق بمعدل 25 خرقا يوميا.
  • سلمنا الوسطاء والغرفة المشتركة لمتابعة الاتفاق تقارير مفصلة حول كل الخروقات.
  • هذه الخروقات الواضحة والفاضحة تهدد الاتفاق وتضعه في مهب الريح.
  • المطلوب تحرك الوسطاء لردع دولة الاحتلال عن استمرار خروقاتها.
  • كان هناك اتفاق على تشكيل لجنة لمعالجة الخروقات لكن الاحتلال لم يلتزم بذلك.
  • هناك نحو 400 شهيد منذ بدء اتفاق وقف الحرب أكثر من 95% منهم مدنيون.
  • لا يحق لإسرائيل استهداف رجال المقاومة خلال سريان اتفاق وقف الحرب.
  • الاحتلال ما زال يخفي معلومات بشأن الأسرى والمفقودين.
المصدر: الجزيرة

