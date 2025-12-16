4 قتلى باشتباك بين الأمن ومسلحين بمحافظة كرمان جنوبي إيران

قتل 3 عناصر من الأمن ومدني في اشتباك مسلح، ليلة الثلاثاء، في محافظة كرمان جنوبي إيران، وفق ما أعلن الحرس الثوري في بيان.

وأوضح البيان أن الاشتباك وقع بين مسلحين وقوات الأمن في نقطة تفتيش عند مدخل مدينة فهرج وعلى طريق فهرج زاهدان.

وأشار إلى أن الحادث لا يزال قيد المتابعة من جانب الأجهزة الأمنية والشرطة.

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء تسنيم الايرانية أن اشتباكا مسلحا وقع فجر اليوم الثلاثاء، بين قوات الشرطة وعدد من المسلحين في أحد شوارع مدينة ايرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الوكالة أن الحادث لم يسفر عن أي اصابات بين قوات الشرطة.

والأسبوع الماضي، قتل 3 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك مع مسلحين في المناطق الحدودية جنوب شرقي البلاد.

وتشهد إيران اشتباكات مسلحة بانتظام في عدد من المحافظات، وتتهم جماعات إسلامية بالوقوف وراء هجمات على قواتها الأمنية.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان من المناطق المضطربة في البلاد، حيث تشهد بين حين وآخر اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة، بما في ذلك جماعة "جيش العدل" التي تصنفها السلطات الإيرانية منظمة إرهابية.