وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مرسوما يفرض قيودا جديدة على دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة، منها دول عربية.

وفرض المرسوم الرئاسي قيودا كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة هي: سوريا وجنوب السودان وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، كما حظر أيضا بشكل كامل دخول من يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

وكرس المرسوم حظر دخول مواطني الدول الـ12 التي سبق أن صدر مرسوم بحظر دخولها في يونيو/حزيران الماضي وهي: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.

كذلك فرض المرسوم الجديد قيودا كاملة على دخول رعايا لاوس وسيراليون اللتين خضعتا سابقا لقيود جزئية، وفق البيت الأبيض.

وأضاف المرسوم قيودا جزئية على دخول رعايا 15 دولة هي أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، وملاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.

ويستمر المرسوم في فرض قيود جزئية على مواطني أربع من الدول السبع الأصلية المصنفة عالية الخطورة وهي: بوروندي، وكوبا، وتوغو، وفنزويلا.

ورفع المرسوم الجديد الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين الصادرة عن تركمانستان، مع الإبقاء على تعليق دخول مواطنيها كمهاجرين، جراء "انخراطها المثمر بالتعاون مع الولايات المتحدة"، بحسب البيت الأبيض.

وأكد البيت الأبيض أن المرسوم يشمل استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحالية، وفئات معينة من التأشيرات مثل الرياضيين والدبلوماسيين، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الأميركية.

وقال البيت الأبيض، إن ترامب الذي جعل من تشديد سياسات الهجرة أحد محاور حملاته، اتخذ هذا القرار "لحماية أمن الولايات المتحدة".

لماذا دول عربية؟

وبحسب البيت الأبيض، فرض ترامب قيودا كاملة على دخول مواطني سوريا إلى بلاده رغم "سعي البلاد جاهدة لمعالجة تحدياتها الأمنية بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة"، لأن سوريا "لا تزال تفتقر إلى سلطة مركزية فعّالة لإصدار جوازات السفر والوثائق المدنية، كما تفتقر إلى إجراءات التدقيق والتحقق المناسبة".

كما قال البيت الأبيض إن تجاوز مدة الإقامة للسوريين حاملي تأشيرات السياحة والأعمال القصيرة بلغت 7% في حين بلغت بالنسبة لحاملي تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي 9%.

وبالنسبة للفلسطينيين، قال البيت الأبيض إن فرض قيود كاملة عليهم أتى جراء "ضعف أو انعدام سيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة، لذلك لا يمكن حاليا التحقق من هوية الأفراد الذين يحاولون السفر بوثائق سفر صادرة أو معتمدة من السلطة الفلسطينية".

وعن فرض قيود جزئية على دخول مواطني موريتانيا، ذكر البيت الأبيض أنه حسب تقرير تجاوز مدة الإقامة، بلغت نسبة تجاوز مدة الإقامة بتأشيرات السياحة والأعمال القصيرة 9%، في حين اعتبر أن "وجود الحكومة الموريتانية محدود في بعض مناطق البلاد، مما يسبب صعوبات كبيرة في عمليات الفحص والتدقيق".

يذكر أنه في ولايته الأولى، أصدر ترامب عام 2017 أمرا تنفيذيا فرض بموجبه قيودا صارمة على دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، منها سوريا، بدعوى حماية الأمن القومي. وتسبب القرار، الذي أيدته المحكمة العليا لاحقا، في تعليق كامل لبرامج اللجوء وإصدار التأشيرات، قبل أن يلغيه الرئيس السابق جو بايدن في أول أيام ولايته عام 2021.