عاجل,
أخبار

عاجل | البنتاغون: وزارة الخارجية وافقت على مبيعات عسكرية محتملة للبنان تصل إلى 34.5 مليون دولار

ترامب ومادورو
Published On 16/12/2025
|
آخر تحديث: 21:17 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان