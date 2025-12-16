صحف عالمية: إسرائيل تدير صراعا عبثيا وتواجه غضبا أوروبيا متصاعدا

تناولت صحف ومواقع عالمية سياسات إسرائيل الإقليمية وتداعياتها المتصاعدة، معتبرة أن غياب الأهداف السياسية الواضحة يدفع تل أبيب إلى إدارة صراعات مفتوحة، وسط انتقادات أوروبية متنامية، وتوترات أمنية تمتد من قطاع غزة إلى لبنان، وتقاطعات دولية أوسع.

ورأت صحيفة جيروزاليم بوست أن إسرائيل تواجه تحديات متزامنة في غزة ولبنان وسوريا، في وقت لا يحقق فيه وقف إطلاق النار هدوءا فعليا، وخلصت إلى أن غياب اتفاقات واضحة ينذر بإدارة صراع دائم مع خطر الانزلاق لمواجهة أوسع.

وفي السياق ذاته، انتقدت هآرتس سياسات حكومة بنيامين نتنياهو الاستيطانية، معتبرة أنها تقوض المساعي الأميركية للتسوية، وحذرت من أن تقنين بؤر استيطانية في عمق الضفة الغربية يلغي الاتفاقات السابقة ويهدد بتصعيد خطير، خصوصا قرب جنين.

وسلط موقع ذي إنترسبت الضوء على دور منظمات ضغط مؤيدة لإسرائيل في أوروبا، وعلى رأسها شبكة "إلينت"، التي تعمل على مواجهة أي دعم للفلسطينيين، وأشار إلى تحديات متزايدة تواجه هذه الشبكات مع تصاعد الغضب الشعبي الأوروبي من الحرب على غزة.

مخاوف لبنانية من تجدد الحرب

أما واشنطن بوست فتناولت المخاوف اللبنانية من تجدد حرب شاملة مع إسرائيل، بعد هشاشة وقف إطلاق النار وتكرار الخروقات، وأشارت إلى مساع دبلوماسية لبنانية لاحتواء التصعيد، رغم أن استمرار الهجمات يبقي احتمالات الانفجار قائمة.

وفي ملف منفصل، تحدثت وول ستريت جورنال عن حزمة عقوبات أوروبية جديدة تستهدف قطاع النفط الروسي، بهدف تقليص قدرة موسكو على الالتفاف على القيود الغربية، لكنها استبعدت أن تشكل هذه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد الروسي.

من جهتها، حذرت إيكونوميست من تصاعد ظاهرة الطائرات المسيّرة المجهولة في الأجواء الأوروبية، مرجحة ضلوع روسيا فيها، وأشارت إلى أن أوروبا بدأت البحث في خيارات إسقاط هذه المسيّرات، بعد الاكتفاء بالتشويش عليها.

إعلان

وأشارت فورين أفيرز إلى أن الجيوش الغربية لم تستخلص بعد الدروس الكافية من الحرب في أوكرانيا، خصوصا في مجال الطائرات المسيّرة منخفضة الكلفة، محذرة من فجوة محتملة في حال مواجهة قوى كبرى مثل الصين.