شهيد برصاص المستوطنين ومصادرة مزيد من الأراضي بالضفة

استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين اليوم الثلاثاء في قرية تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس قرية تقوع قوله إن "الشاب مهيب أحمد جبريل (19 عاما) استشهد اليوم برصاص مستعمر"، وأفاد بأن "جريمة وقعت عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد الطفل عمار صباح (16 عاما)، حيث تفرق المشيعون، وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة، قبل أن يترجل أحد المستعمرين من مركبته ويطلق الرصاص بشكل مباشر باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة".

وأشار إلى أن "الشهيد جبريل هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة في بلدة تقوع، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه بحق المواطنين"، ويُعد الشاب جبريل ثاني فلسطيني يُقتل في تقوع خلال أقل من 24 ساعة، حيث استشهد طفل فلسطيني مساء أمس الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه القرية.

وباستشهاد جبريل، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 15 شهيدا في حين ارتفع العدد منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 37 شهيدا.

مطاردة سيارة

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة تطارد مركبة بزعم محاولة سائقها تنفيذ عملية دهس قرب مفترق اليعازار في غوش عتصيون، دون وقوع إصابات.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جيش الاحتلال فرض طوقا أمنيا على مدينة بيت لحم وقراها بعد محاولة دهس شرطي.

مزيد من الاستيطان

من جانبها، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيطرت على 531 دونما من أراضي الفلسطينيين في جنين شمالي الضفة المحتلة، عبر "أوامر وضع يد لأغراض عسكرية".

وذكرت الهيئة الفلسطينية في بيان أن جيش الاحتلال أصدر أمرين يهدفان إلى شق طرق وإقامة أسياج شائكة على أراضي الفلسطينيين بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية. ووفق البيان، فإن أمري الاستيلاء يستهدفان أراضي قرى جبع والفندقومية وسيلة الظهر والعطارة وبرقة ويعبد وعرابة.

ووفقا للهيئة، فقد كثف الاحتلال إصدار "أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية بمستويات غير مسبوقة" بقصد واضح للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وحسب الهيئة، فقد وزع الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 91 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية وأمنية، أدت إلى مصادرة 2549 دونما بحجج أمنية وعسكرية.