روسيا تعلن سيطرتها على مدينة أوكرانية إستراتيجية

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء سيطرتها على مدينة إستراتيجية شمال أوكرانيا، وإسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية استهدف بعضها العاصمة موسكو، في حين أعلنت كييف إسقاط 57 مسيرة روسية استهدفت مواقع أوكرانية مختلفة.

وفي موسكو أعلنت روسيا السيطرة على مدينة كوبيانسك الإستراتيجية في شمال شرق أوكرانيا، بعدما أكدت القوات الأوكرانية مؤخرا استعادة عدة أحياء منها.

ونقلت وكالة "تاس" الرسمية الروسية نقلا عن قائد المجموعة العسكرية الروسية "زاباد" المنتشرة في المنطقة ليونيد شاروف أن "مدينة كوبيانسك تحت سيطرة الجيش الروسي السادس".

وقال شاروف إن "مجموعات صغيرة" من الجنود الأوكرانيين تحاول "كل يوم" التسلل إلى كوبيانسك، مشددا على أن "كل الأحياء تحت سيطرة القوات الروسية".

وكانت روسيا أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي السيطرة على كوبيانسك، قبل أن تؤكد أوكرانيا استعادة أحياء منها.

ويوم الجمعة الماضي أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه تفقد القوات في منطقة كوبيانسك، في فيديو نشر بعد إعلان كييف استعادة عدة أحياء من المدينة وبلدتين قريبتين منها.

وجاء ذلك بعد قليل على إعلان القوات الأوكرانية تحقيق "اختراق" في محيط كوبيانسك التي تُعتبر مركزا لخطوط السكك الحديدية في منطقة خاركيف.

في غضون ذلك أعلن الأمن الفدرالي الروسي إحباط عملية تخريب بالجزء الأرضي من خط أنابيب النفط بمقاطعة ليبيتسك.

مسيرات وأهداف

وفي تطورات ميدانية أخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 83 مسيرة أوكرانية، منها 64 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، ومسيرتان فوق أراضي مقاطعة موسكو، و أخريان فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تفير.

وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا تتجهان نحو العاصمة.

وفي المقابل أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 57 مسيرة روسية استهدفت مواقع مختلفة من البلاد.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية، بينما تتواصل المعارك على الأرض بالتوازي مع المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.