دول الجناح الشرقي لأوروبا تعتبر روسيا التهديد المباشر للأمن والسلام

أكد 8 من قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في هلسنكي -اليوم الثلاثاء- أن الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا يجب أن يكون أولوية عاجلة للاتحاد في مواجهة التهديد الروسي.

واعتبر بيان صدر عقب القمة الأولى للجناح الشرقي -التي جمعت قادة بلغاريا وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والسويد- أن روسيا هي التهديد الأكبر والمباشر وطويل الأمد للأمن والسلام والاستقرار في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.

وهو ما أكده رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو بقوله "لا تزال روسيا تشكل تهديدا اليوم وغدا وفي المستقبل المنظور لأوروبا بأكملها".

وجاء في إعلان ختامي وقع عليه القادة أن "الوضع يتطلب منح أولوية قصوى للخاصرة الشرقية للاتحاد الأوروبي من خلال نهج عملياتي منسق ومتعدد المجالات".

يشمل ذلك "قدرات القتال البري، والدفاع ضد الطائرات المسيّرة، والدفاع الجوي والصاروخي، وحماية الحدود والبنية التحتية الحيوية، والتنقل العسكري، ومكافحة التنقل".

مسؤولية مشتركة

وأضاف القادة أن الجبهة الشرقية لأوروبا مسؤولية مشتركة، و"يجب الدفاع عنها بإلحاح وقيادة وحزم"، وشددوا على ضرورة تنسيق هذه الجهود مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إنه "بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا مهما في دعم جهود الدول الأعضاء الفردية لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تحديد التمويل، وتبسيط اللوائح، وتعزيز التنقل العسكري".

وأضاف "من الواضح، أن للاتحاد الأوروبي والناتو أدوارا مختلفة ومهمة، لكنها متكاملة للغاية، في ما يتعلق بالجبهة الشرقية".

ويأتي إعلان اليوم الثلاثاء في وقت تسعى فيه أوكرانيا، بدعم من دول أوروبية، إلى التوصل إلى حل وسط مع الولايات المتحدة بشأن مقترح لإنهاء الحرب، والذي اعتُبرت صيغته الأولية مواتية لموسكو.