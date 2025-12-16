أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

مجلس "كير" يقاضي حاكم فلوريدا

Hiba Rahim, interim executive director of CAIR-Florida, speaks during a press conference in response to Florida Governor Ron DeSantis designating the Council on American-Islamic Relations as a "foreign terror organization," at their headquarters in Tampa, Florida, U.S., December 9, 2025. REUTERS/Octavio Jones
مؤتمر صحفي لإدارة مجلس كير في فلوريدا ردًا على تصنيف حاكم الولاية للمجلس "منظمة إرهابية" في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري (رويترز)
Published On 16/12/2025
آخر تحديث: 17/12/2025 00:38 (توقيت مكة)

رفع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير"، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية على حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، على خلفية إعلانه المجلس "منظمة إرهابية".

وقال فرع المجلس في فلوريدا في الدعوى، إن تصنيف ديسانتيس "كير"، وجماعة الإخوان المسلمين "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين"، يتعارض مع الدستور الأميركي.

وجاء في عريضة الدعوى المقدمة إلى المحكمة الفدرالية بمدينة تالاهاسي أن ديسانتيس، بإعلانه كير "منظمة إرهابية" على نحو لا يستند إلى أي أساس، "انتهك الصلاحية الحصرية للحكومة الفدرالية في تحديد وتصنيف المنظمات الإرهابية".

وطالب مسؤولو المنظمة -تنشط للدفاع عن حقوق نحو 500 ألف مسلم يقيمون في فلوريدا- المحكمة بإعلان أن أمر ديسانتيس "غير قانوني ومخالف للدستور"، ومنع أي إجراءات بموجب ذلك القرار.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن ديسانتيس، إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" ومجلس "كير" ضمن قائمة "التنظيمات الإرهابية".

وأضاف أنه أصدر تعليمات لمؤسسات الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تقديم أي امتيازات أو موارد للأشخاص الذين يدعمون هذين التنظيمين في "أنشطتهما غير القانونية"، وفق قوله.

وتُعرف "كير" بأنها إحدى أكبر منظمات الدفاع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، وتأسست في عام 1994 ولديها فروع في نحو 20 ولاية أميركية.

المصدر: وكالة الأناضول

