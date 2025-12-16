مجلس "كير" يقاضي حاكم فلوريدا

رفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، على خلفية إعلانه المجلس "منظمة إرهابية".

وقال فرع المجلس في فلوريدا في الدعوى، إن تصنيف ديسانتيس لكل من "كير"، وجماعة الإخوان المسلمين "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين"، يتعارض مع الدستور الأميركي.

وجاء في عريضة الدعوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية بمدينة تالاهاسي أن ديسانتيس، بإعلانه كير "منظمة إرهابية" على نحو لا يستند إلى أي أساس، "انتهك الصلاحية الحصرية للحكومة الفيدرالية في تحديد وتصنيف المنظمات الإرهابية".

وطالب مسؤولو المنظمة – تنشط للدفاع عن حقوق نحو 500 ألف مسلم يقيمون في فلوريدا – المحكمة بإعلان أن أمر ديسانتيس "غير قانوني ومخالف للدستور"، ومنع أي إجراءات بموجب ذلك القرار.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعلن ديسانتيس، إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" ومجلس "كير" ضمن قائمة "التنظيمات الإرهابية".

وأضاف أنه أصدر تعليمات لمؤسسات الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تقديم أي امتيازات أو موارد للأشخاص الذين يدعمون هذين التنظيمين في "أنشطتهما غير القانونية"، وفق قوله.

وتُعرف "كير" بأنها إحدى أكبر منظمات الدفاع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، وتأسست في عام 1994 ولديها فروع فيما يقرب من 20 ولاية أميركية.