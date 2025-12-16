تفاؤل أميركي بقرب إنهاء حرب أوكرانيا وقادة أوروبيون يقترحون "قوة سلام"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا أقرب "من أي وقت مضى"، في حين اقترح قادة أوروبيون "قوة متعدّدة الجنسية" لإنفاذ اتفاق سلام محتمل.

وأضاف الرئيس الأميركي في المكتب البيضوي أنه أجرى اتصالات مكثفة وجيدة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين المجتمعين في برلين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي لكييف، في وقت أفاد فيه المفاوضون الأميركيون والأوروبيون بإحراز تقدم في المحادثات أمس الاثنين لإنهاء الحرب مع روسيا، لكن التوصل إلى اتفاق بشأن التنازل عن أراض لا يزال بعيد المنال.

وقال مسؤولون أميركيون، إن المبعوثين اللذين أرسلهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما هذا العرض غير المسبوق في محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، لكنهم حذروا من أن مثل هذا الاتفاق لن يكون مطروحا على الطاولة إلى الأبد.

مخاوف زيلينسكي

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا والولايات المتحدة تدعمان فكرة إعلان وقف لإطلاق النار خلال عيد الميلاد، موضحا أن تنفيذها يعتمد على الإرادة السياسية لروسيا.

واعتبر زيلينسكي الذي غادر ألمانيا متوجها إلى هولندا في تصريحات بثها مكتبه الصحفي، أن كييف ستطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا جهود السلام. كما قال إنه لا توجد، حتى الآن، خطة سلام مثالية لوقف الحرب في أوكرانيا وأن المسودة الحالية نسخة لا تزال قيد العمل.

وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة تريد المضي سريعا نحو السلام في حين تحتاج أوكرانيا إلى ضمان جودة هذا السلام، مؤكدا أن بلاده أصبحت قريبة جدا من الحصول على ضمانات أمنية قوية.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لن تعترف بدونباس كجزء من روسيا سواء من الناحية القانونية أم الناحية الفعلية، مضيفا أنه لن تكون هناك منطقة اقتصادية حرة في دونباس خاضعة لسيطرة روسيا.

موقف أوروبي

في الأثناء، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن هناك فرصة حقيقية لإطلاق عملية سلام في أوكرانيا.

إعلان

وأضاف ميرتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني في برلين، أن الشعب الأوكراني ورئيسه هما الجهتان الوحيدتان المخوّلتان باتخاذ القرار بشأن أي تسوية في قضية الأراضي.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على موقع إكس "نمضي قدما نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا ويجب أن تبقى ذات سيادة وأن تبقى أوروبا آمنة"، مضيفا "مع الأوروبيين والأوكرانيين والأميركيين نعزز تقاربنا والدعم العسكري والضمانات الأمنية القوية".

وقد عبر القادة الأوروبيون عن دعمهم تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب.

وأيد القادة الأوروبيون في بيان أصدروه تشكيل قوة متعددة الجنسية بقيادة أوروبية وبدعم أميركي كضمان أمني لأوكرانيا، بالإضافة إلى إنشاء آلية أميركية لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمشاركة دولية.

كما عبر البيان عن ضمان أمن أوكرانيا واستقلالها وازدهارها كركيزة أساسية للأمن الأوروبي الأطلسي. ودعا البيان إلى ضرورة تعويض روسيا لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت بها الحرب.

وأكد البيان على دعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بقوة، كما شدد على أن الحدود الدولية لا يمكن تغييرها بالقوة.

أمل روسي

في المقابل، نقلت وكالة تاس الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "إن الاتصالات بالولايات المتحدة بشأن أوكرانيا تبعث الأمل، وإن واشنطن تتفهم موقف موسكو بعمق".

وأضاف لافروف أن بلاده تنتظر ردا من الأميركيين بشأن مفاوضاتهم مع الوفد الأوكراني.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الروسي إنه لا يرى أن هناك ما يمكن مناقشته مع القيادة الأوروبية الحالية، متهما أوروبا بمحاربة روسيا مجددا تحت رايات نازية، لكن بأيدي وأجساد الأوكرانيين.

من جانبه قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن الأطراف على وشك التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لإبرام اتفاق.

وقال ريباكوف في مقابلة لقناة آي بي سي الأميركية، إن وقف ما وصفها بالعملية العسكرية الخاصة في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا يعتمد على مدى اعتراف حلفاء كييف بالنتيجة الحتمية لنجاح روسيا، وفق تعبيره.