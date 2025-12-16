تركيا تسقط مسيرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود

أعلنت تركيا إسقاطها مسيرة خارجة عن السيطرة اقتربت من المجال الجوي للبلاد من جهة البحر الأسود، بعد أيام من تحذيرها من تحوله إلى منطقة مواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها اليوم أن راداراتها "رصدت جسما يقترب من المجال الجوي التركي فوق البحر الأسود وُضع تحت المراقبة ضمن الإجراءات الروتينية المتبعة".

وحسب البيان جرى تحديد الجسم الجوي المذكور "وهو طائرة مسيّرة خارجة عن السيطرة، وتم إسقاطها في منطقة آمنة خارج المناطق السكنية، وذلك لتجنب وقوع أي حادث سلبي".

وقالت الوزارة إنه تم وضع الطائرات التركية وطائرات إف-16 التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في حالة تأهب لضمان أمن المجال الجوي التركي بعد اكتشاف المسيرة.

لكنّ بيان وزارة الدفاع التركية لم يذكر أية تفاصيل تتعلق بنوع المسيرة أو الوجهة التي قدمت منها.

ويأتي الحادث في أعقاب تحذير تركيا الأسبوع الماضي من تصعيد في البحر الأسود بعد هجمات روسية على موانئ أوكرانية ألحقت أضرارا بثلاث سفن شحن مملوكة لجهات تركية.

وجاءت الهجمات على الموانئ الأوكرانية بعد أيام من تهديد موسكو "بعزل أوكرانيا عن البحر" في أعقاب هجمات كييف التي ألحقت أضرارا بثلاث ناقلات من "أسطول الظل" كانت متجهة إلى روسيا.

والأحد الماضي حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تحويل البحر الأسود إلى "منطقة مواجهة" عسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت غارة جوية روسية ألحقت أضرارا بسفينة تركية في ميناء أوديسا في منطقة البحر الأسود الأوكرانية، وفق ما أعلنت كييف والشركة المشغلة للسفينة السبت الماضي.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت هجمات عدة ناقلات نفط مرتبطة بروسيا في البحر الأسود، بعضها نُفّذ بمسيّرات وأعلنت كييف المسؤولية عنها.

وأثارت هذه الهجمات انتقادات حادة من أنقرة التي استدعت مبعوثين من روسيا وأوكرانيا للتعبير عن القلق بشأنها.