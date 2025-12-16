رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره 10 مليارات دولار من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، متهما إياها بالتشهير، وممارسة أساليب تجارية مضللة وغير عادلة.

واتهمت الدعوى، التي بلغت 33 صفحة، هيئة الإذاعة البريطانية ببث "تصوير كاذب ومشوه ومسيء ومثير للجدل وخبيث للرئيس ترامب"، ووصفتها بأنها "محاولة صارخة للتدخل والتأثير" في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.

كما اتهمت الدعوى "بي بي سي" بـ"جمع جزأين منفصلين تماما من خطاب ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021″، بهدف "تحريف متعمد لمعنى ما قاله".

ويؤكد الفريق القانوني الذي قدم الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الجنوبية لولاية فلوريدا، أن المقطعين الذين جمعتهما "بي بي سي" في فيلم وثائقي لبرنامج "بانوراما"، كانا على بعد 55 دقيقة، مما أعطى انطباعا كاذبا ومُشوها بأن ترامب كان يدعو مباشرة إلى العنف والهجوم على الكونغرس، كما أنها أيضا حذفت جزءا من خطاب ترامب دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.

موقف "بي بي سي"

وقد سارعت بي بي سي -عقب تحرك ترامب لدفع دعوى ضدها- إلى الاعتراف بأنها أخطأت في التقدير، وأقرت بأن التعديل أعطى انطباعا خاطئا بأن ترامب وجه دعوة مباشرة إلى القيام بأعمال عنف، لكنها قالت إنه لا يوجد أساس قانوني لمقاضاتها.

وشهدت الشبكة بلبلة منذ ظهور المقطع المعدل من برنامجها الإخباري الرائد "بانوراما" الذي عُرض قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، مجددا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الأزمة التي تواجهها شبكة "بي بي سي" هي الأكثر خطورة منذ عقود، مشيرة إلى أن الأزمة لا ترتبط بتهديدات ترامب بمقاضاتها، بقدر ما تتعلق بأزمات مستعصية تعاني منها محطة بث عامة شهيرة تعمل في عالم منقسم بشدة.

وبيّن الكاتب في الصحيفة الأميركية مارك لاندلر أن الشبكة تتعرض للهجوم من أعدائها السياسيين الذين يتهمونها بالتحيز المزمن، كما تستهدفها المؤسسات الإخبارية المنافسة والمستاءة من تمويلها العام، مضيفا أنه بفضل انتشارها العالمي تتعارض الشبكة بشكل منتظم مع الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الهند والولايات المتحدة.

واستقال مدير الشبكة ورئيس تحريرها تيم دافي، والرئيسة التنفيذية للأخبار ديبورا تورنيس، بعد أيام قليلة من صدور تقرير مفاجئ نشرته صحيفة تلغراف البريطانية كشف أن "بي بي سي" ضللت المشاهدين ودمجت بين خطابين لترامب في مقطع فيديو واحد، على نحو بدا فيه الرئيس الأميركي كأنه يدعو إلى العنف خلال أحداث الشغب التي وقعت في الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وبالتوازي مع تلك التطورات، بعث رئيس مجلس إدارة "بي بي سي" سمير شاه "رسالة شخصية" إلى البيت الأبيض ضمّنها اعتذار المؤسسة، لكن يبدو أن المبادرة لم تنجح في احتواء غضب الرئيس الأميركي.

وقال ناطق باسم محامي ترامب لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الاثنين "لقد شوّهت بي بي سي التي كانت تحظى باحترام في السابق وأصبحت الآن بلا مصداقية سمعة الرئيس ترامب من خلال تغيير خطابه عمدا وبسوء نية وبطريقة خادعة بهدف واضح هو التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

وأضاف "لدى بي بي سي تاريخ طويل في تضليل جمهورها في تغطيتها للرئيس ترامب، خدمة لأجندتها السياسية اليسارية".

لماذا تجنب ترامب رفع دعواه في بريطانيا؟

تشير وكالة رويترز إلى أن رفع ترامب الدعوى على هيئة الإذاعة البريطانية في الولايات المتحدة جاء لأن دعاوى التشهير في بريطانيا يجب أن تُرفع في غضون عام من النشر.

ونقلت وكالة رويترز عن خبراء قانون، إن هيئة الإذاعة البريطانية يمكن أن تجادل بأن الفيلم الوثائقي كان صحيحا إلى حد كبير وأن قرارات التحرير التي اتخذتها لم تخلق انطباعا خاطئا. كما يمكن أن تدعي أن البرنامج لم يضر بسمعة ترامب.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية -التي تواجه واحدة من أكبر الأزمات في تاريخها الممتد إلى 103 أعوام- قالت إنها لا تخطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي على أي من منصاتها.

تسويات بعشرات الملايين

تجدر الإشارة إلى أن ترامب رفع دعاوى ضد وسائل إعلام أميركية وهدّد بمقاضاة أخرى، وقد سدّد بعضها مبالغ كبيرة لتسوية النزاع ووقف الملاحقات القضائية بحقها، بما في ذلك قناتا "سي بي إس" و"إيه بي سي" بعدما رفع ترامب دعويين عليهما عقب فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

كما رفع ترامب دعاوى قضائية ضد صحيفتي نيويورك تايمز و"وول ستريت جورنال" وصحيفة في ولاية أيوا، ونفت الصحف الثلاث ارتكاب أي مخالفات.

وعند جمع تسويات ترامب مع "إيه بي سي" و"سي بي إس"، بالإضافة إلى القضايا المرفوعة ضد كل من شركة ميتا وغوغل، يكون قد حصل على أكثر من 80 مليون دولار.