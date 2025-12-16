أخبار|سوريا

ترامب: الشرع رئيس قوي لدولة بمنطقة صعبة

U.S. President Donald Trump speaks during a Mexican Border Defense Medal presentation in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., December 15, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
ترامب جدد التأكيد على أن الشرع لا علاقة له بهجوم تدمر الذي أسفر عن مقتل جنود أميركيين (رويترز)
Published On 16/12/2025
آخر تحديث: 12:49 (توقيت مكة)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التغيير الذي حصل في سوريا كان مذهلا، وعبر عن ارتياحه للتخلص من الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وجدد ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وصف الرئيس السوري أحمد الشرع بالشخصية القوية، قائلا "إنه رجل قوي في منطقة صعبة من العالم، وهذا ما نحتاجه".

وأضاف "لقد تخلصنا من الأسد، وتخلصنا من آخرين كانوا سيئين جدا، وكانوا عائقا أمام السلام في الشرق الأوسط".

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة إلى ضمان السلام الدائم في المنطقة، مبينا أن سوريا جزء مهم منها.

وأشار إلى أن هناك سلاما حقيقيا في الشرق الأوسط "لأول مرة منذ 3 آلاف عام".

TOPSHOT - This handout photograph released by the official Syrian Arab News Agency (SANA) on November 10, 2025, shows US President Donald Trump (L) shaking hands with Syria's President Ahmed al-Sharaa at the White House in Washington DC.
الرئيس الأميركي (يسار) استقبل في وقت سابق نظيره السوري بالبيت الأبيض (الفرنسية)

وفي جانب متصل، جدد ترامب ثقته بالشرع بعد الهجوم الذي وقع السبت الفائت في سوريا وأسفر عن مقتل جنود أميركيين.

وأوضح في معرض إجابته عن أسئلة صحفيين أن الرئيس السوري لا علاقة له بالهجوم الذي وقع قرب مدينة تدمر السورية (شرقي البلاد)، مبينا أن الهجوم كان مفاجئا في منطقة لا يسيطر عليها الشرع بشكل كامل.

وقال الرئيس الأميركي إن نظيره السوري كان حزينا جدا حيال الهجوم، مؤكدا على استمرار ثقته به.

والسبت الفائت، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بتعرّض قوات أمن سورية وقوات أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الهجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية وأسفر عن مقتل 3 أميركيين (جنديان ومدني) وإصابة 3 عسكريين آخرين.

المصدر: الصحافة الأميركية + وكالات

