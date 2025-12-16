ترامب: الشرع رئيس قوي لدولة بمنطقة صعبة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التغيير الذي حصل في سوريا كان مذهلا، وعبر عن ارتياحه للتخلص من الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وجدد ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وصف الرئيس السوري أحمد الشرع بالشخصية القوية، قائلا "إنه رجل قوي في منطقة صعبة من العالم، وهذا ما نحتاجه".

وأضاف "لقد تخلصنا من الأسد، وتخلصنا من آخرين كانوا سيئين جدا، وكانوا عائقا أمام السلام في الشرق الأوسط".

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة إلى ضمان السلام الدائم في المنطقة، مبينا أن سوريا جزء مهم منها.

وأشار إلى أن هناك سلاما حقيقيا في الشرق الأوسط "لأول مرة منذ 3 آلاف عام".

وفي جانب متصل، جدد ترامب ثقته بالشرع بعد الهجوم الذي وقع السبت الفائت في سوريا وأسفر عن مقتل جنود أميركيين.

وأوضح في معرض إجابته عن أسئلة صحفيين أن الرئيس السوري لا علاقة له بالهجوم الذي وقع قرب مدينة تدمر السورية (شرقي البلاد)، مبينا أن الهجوم كان مفاجئا في منطقة لا يسيطر عليها الشرع بشكل كامل.

وقال الرئيس الأميركي إن نظيره السوري كان حزينا جدا حيال الهجوم، مؤكدا على استمرار ثقته به.

والسبت الفائت، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بتعرّض قوات أمن سورية وقوات أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الهجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية وأسفر عن مقتل 3 أميركيين (جنديان ومدني) وإصابة 3 عسكريين آخرين.