أخبار|فلسطين

تحذير أممي من تزايد خطر الموت في غزة بسبب البرد

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 16: Members of the United Nations (UN) Security Council listen as Dr. Ramiz Alakbarov, Deputy Special Coordinator and Resident Coordinator, Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, speaks during meeting on the situation in the Middle East, including the Palestinian question at the United Nations headquarters on December 16, 2025 in New York City. The Security Council held a meeting to discuss the implementation of the ceasefire resolution, a United States-backed “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict”, that authorizes UN member states to establish a temporary International Stabilization Force in Gaza. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مدة الفيديو
Published On 16/12/2025
|
آخر تحديث: 20:48 (توقيت مكة)

حفظ

وصف رامز ألاكباروف، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه "هش"، محذرا من تزايد خطر الموت بسبب البرد مع نقص المساعدات الإنسانية.

وأشار ألاكباروف، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، إلى أن الوصول الإنساني محدود ويواجه عراقيل أمنية إسرائيلية، مما يُعيق دخول المساعدات بانتظام، منددا بالقصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين ويدمر البنى التحتية في غزة.

كما رحّب المسؤول الأممي بإطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح أسرى إسرائيليين وإعادة جثث، وبجهود الوسطاء لمنع التصعيد، داعيا إلى دعم وقف إطلاق النار مع إجراءات فورية لإعادة الإعمار.

ويواجه السكان في غزة كارثة إنسانية مستمرة، مع دمار هائل في البنى التحتية ونقص حاد في المساعدات، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش. في حين أدى الحصار والقيود إلى تفاقم الوضع الإنساني، مع تحذيرات أممية من انهيار اقتصادي كامل وخطر المجاعة والأمراض.

انتهاكات الضفة

وبشأن الضفة الغربية، أعرب ألاكباروف عن الإدانة الشديدة لتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، خاصة خلال موسم قطف الزيتون، مشددا على أن المستوطنات غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، ومطالبا بوقف التوسع الاستيطاني فورا.

كما أكد المسؤول الأممي أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية أدت إلى سقوط قتلى ونزوح قسري ودمار واسع، في ظل تصاعد الاعتداءات التي وثقتها تقارير دولية كأعلى مستوياتها منذ سنوات.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين، بحماية الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابات وتدمير ممتلكات، خاصة في مناطق مثل نابلس ورام الله وبيت لحم.

إعلان

ووثّقت تقارير أممية وفلسطينية مئات الهجمات خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك حرق أشجار زيتون وهجمات على مزارعين، بينما يُعتبر موسم الزيتون الحالي الأكثر عنفا منذ سنوات.

المصدر: الجزيرة

إعلان