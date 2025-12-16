أخبار|الكونغو (زائير)

تحالف نهر الكونغو وحركة إم 23 يعلنان الانسحاب من مدينة أوفيرا

BUKAVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - FEBRUARY 22: M23 rebels guard a unit of surrendering Congolese military troops who will be recruited into the rebel group on February 22, 2025 in Bukavu, Democratic Republic of Congo. The Rwandan-backed rebel group M23 swept into Bukavu over the weekend, taking control of the city with a population of approximately one million people in Democratic Republic of the Congo's (DRC) South Kivu Province. Hundreds of thousands of people in the eastern part of the DRC have been displaced as the rebel group has made swift advances against Congolese pro-government forces in recent weeks. (Photo by Hugh Kinsella Cunningham/Getty Images)
قوات للمتمردين في مدينة بوكافو شرقي الكونغو (غيتي)
Published On 16/12/2025
آخر تحديث: 12:47 (توقيت مكة)

في تطور جديد للصراع المستمر منذ سنوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلن متمردو تحالف نهر الكونغو/ حركة إم 23 انسحاب مقاتليهم من مدينة أوفيرا الإستراتيجية في إقليم جنوب كيفو.

وجاءت هذه الخطوة بعد ضغوط دولية مكثفة -خصوصا من الولايات المتحدة وشركاء آخرين- لحث جميع الأطراف على الالتزام بالترتيبات السلمية التي تم التوصل إليها مؤخرا وتجنب مزيد من إراقة الدماء.

UVIRA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - DECEMBER 15: An M23 fighter looks on as Wazalendo militants surrender weapons to the Rwanda-backed M23 rebel group on December 15, 2025 in Uvira, Democratic Republic of Congo. Fifty-two members from the coalition of Congolese and Burundian militias known as the Wazalendo joined M23 following the rebels' capture of the South Kivu city on December 10. Human Rights Watch has reported abuses perpetrated against civilians by fighters from both sides of the conflict during the offensive on Uvira, and has called for the safe passage and humanitarian assistance for those caught up in the fighting. (Photo by Daniel Buuma/Getty Images)
جنود من متمردي "إم 23" يحرسون جنودا حكوميين استسلموا بعد سقوط مدينة أوفيرا (غيتي)

وفي بيان مكتوب نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي قال تحالف نهر الكونغو/ حركة إم 23 إن الانسحاب من أوفيرا هو "إجراء لبناء الثقة" يهدف إلى دعم المفاوضات الجارية في إطار مسار الدوحة للسلام، حيث تجري السلطات الكونغولية وممثلو المتمردين محادثات تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية.

وقالت الجماعة إن الانسحاب جاء بناء على طلب من الوساطة الأميركية، ودعت إلى "نزع السلاح من المدينة ونشر قوة محايدة" لحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار.

ووصفت الحركة القرار بأنه خطوة لتعزيز الحوار وإحياء محادثات السلام.

ضغوط أميركية

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من اتهامات علنية وجهها مسؤولون أميركيون كبار إلى رواندا قالوا فيها إنها وجهت ودعمت هجوم حركة إم 23 الذي أدى إلى السيطرة على مدينة أوفيرا، وهي مدينة محورية قرب الحدود مع بوروندي، محذرين من أن واشنطن قد تتخذ إجراءات إذا فشلت كيغالي في الالتزام بالتعهدات الواردة في اتفاق واشنطن الذي رعته الولايات المتحدة.

Congolese civilians walk at Maendeleo market as calm returns after clashes between members of the Alliance Fleuve Congo (AFC) and the M23 Movement, who took control of Uvira from the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC), in Uvira on the shores of Lake Tanganyika, South Kivu province, Democratic Republic of the Congo, December 15, 2025. REUTERS/Stringer
مدنيون كونغوليون في سوق بمدينة أوفيرا بعد سقوطها بيد متمردي "إم 23" (رويترز)

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال عطلة نهاية الأسبوع إن تحركات رواندا في شرق الكونغو تشكل "انتهاكا واضحا" لاتفاق السلام في واشنطن الذي وُقّع في وقت سابق من هذا الشهر، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ الخطوات اللازمة لضمان الوفاء بالوعود المقدمة له.

ووصف كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأميركي الهجوم على أوفيرا بأنه "خطأ جسيم"، محذرا من أن الشراكة بين الولايات المتحدة ورواندا لا يمكن أن تستمر في ظل هذه الظروف.

مخاوف المتمردين

وزعمت حركة إم 23 أن التجارب السابقة أظهرت أن القوات الكونغولية والمليشيات المتحالفة معها استغلت عمليات الانسحاب السابقة لاستعادة الأراضي واستهداف المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم متعاطفون مع الحركة.

UVIRA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - DECEMBER 15: Members of the Rwanda-backed M23 rebel group inspect weapons surrender by Wazalendo militants on December 15, 2025 in Uvira, Democratic Republic of Congo. Fifty-two members from the coalition of Congolese and Burundian militias known as the Wazalendo joined M23 following the rebels' capture of the South Kivu city on December 10. Human Rights Watch has reported abuses perpetrated against civilians by fighters from both sides of the conflict during the offensive on Uvira, and has called for the safe passage and humanitarian assistance for those caught up in the fighting. (Photo by Daniel Buuma/Getty Images)
عناصر من حركة إم 23 يتفقدون الأسلحة التي سلّمها الجيش الحكومي المستسلم بمدينة أوفيرا (غيتي)

وحثت الحركة ضامني عملية السلام على ضمان حماية السكان والبنية التحتية خلال عملية الانسحاب.

وقالت الجماعة أيضا إنها لن تسمح للجماعات المسلحة المعادية لبوروندي أو للحكومة الكونغولية باستخدام المناطق الخاضعة لسيطرتها قواعد خلفية لشن هجمات عبر الحدود، في إشارة إلى المخاوف الإقليمية التي أثارتها بوروندي عقب سقوط أوفيرا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسابق فيه الوسطاء الدوليون الزمن لإنقاذ إطارَيْ السلام في واشنطن والدوحة، واللذين كانا يهدفان إلى وقف عقود من الصراع في شرق الكونغو، لكنهما تعرضا لضغوط شديدة بعد هجوم أوفيرا.

أوفيرا نقطة الاشتعال

وكانت أوفيرا نقطة توتر رئيسية في الصراع، إذ سيطر عليها تحالف "إم 23" في وقت سابق، مما زاد التوترات رغم اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة ووقّعه رئيسا الكونغو ورواندا في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري للحد من العنف.

Vendors and customers crowd a market in Uvira on December 9, 2025.
تكدس النازحين في منطقة أوفيرا (الفرنسية)

وقد أدى الهجوم إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين وأثار صدمة في المنطقة لتحديه تلك الالتزامات السلمية.

وانتقدت القيادة في كينشاسا والجهات الدولية التقدم العسكري بشدة، معتبرة أنه يهدد عملية السلام الهشة.

ورغم أن إعلان هذا الانسحاب يشير إلى احتمال خفض التصعيد فإن محللين يحذرون من أن الشروط المرتبطة بالانسحاب والأهداف الإستراتيجية الأوسع للحركة قد تعقد تنفيذ القرار على الأرض.

ولا يزال الوضع في شرق الكونغو متقلبا، مع استمرار المخاوف الإنسانية ومخاطر الأمن الإقليمي بالتوازي مع استمرار المفاوضات.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

