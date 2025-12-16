أخبار|بيئة ومناخ|فلسطين

بالصور.. خيام تتطاير وأطفال يواجهون البرد بلا مأوى في غزة

GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 15: Palestinians displaced by Israeli attacks struggle to carry out their daily lives under harsh conditions in makeshift tents in Gaza City, Gaza on December 15, 2025. Heavy rainfall and strong storms affect the Gaza Port area in western Gaza City, damaging tents where displaced Palestinians take shelter. Adverse weather conditions further exacerbate the hardships faced by displaced Palestinians living under severe humanitarian conditions. ( Mahmoud Abu Hamda - Anadolu Agency )
أوضاع إنسانية بالغة القسوة يعيشها النازحون في غزة بعد تسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في إتلاف خيامهم المؤقتة (الأناضول)
Published On 16/12/2025
آخر تحديث: 13:59 (توقيت مكة)

لم يحمل فجر اليوم الثلاثاء في قطاع غزة سوى مزيد من القسوة، إذ داهمت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة خيام آلاف النازحين، فاقتلعت بعضها وأغرقت بعضها الآخر، تاركة عائلات بأكملها في العراء تواجه البرد القارس والجوع وانعدام أي مأوى آمن.

GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 15: Palestinians displaced by Israeli attacks struggle to carry out their daily lives under harsh conditions in makeshift tents in Gaza City, Gaza on December 15, 2025. Heavy rainfall and strong storms affect the Gaza Port area in western Gaza City, damaging tents where displaced Palestinians take shelter. Adverse weather conditions further exacerbate the hardships faced by displaced Palestinians living under severe humanitarian conditions. ( Mahmoud Abu Hamda - Anadolu Agency )
نازحون يكافحون ظروفا معيشية قاسية داخل خيام بدائية في غزة بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة بأضرار واسعة في أماكن إيوائهم المؤقتة (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 15: Palestinians displaced by Israeli attacks struggle to carry out their daily lives under harsh conditions in makeshift tents in Gaza City, Gaza on December 15, 2025. Heavy rainfall and strong storms affect the Gaza Port area in western Gaza City, damaging tents where displaced Palestinians take shelter. Adverse weather conditions further exacerbate the hardships faced by displaced Palestinians living under severe humanitarian conditions. ( Mahmoud Abu Hamda - Anadolu Agency )
خيام مهترئة للنازحين تضررت بفعل الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي العاصف في محيط ميناء غزة مما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية (الأناضول)

وحولت الأمطار الغزيرة أماكن لجوئهم الهشة إلى برك موحلة، في مشهد يلخص فصلا جديدا من المعاناة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع المحاصر.

 

GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 15: A child carries a pan as Palestinians displaced by Israeli attacks struggle to carry out their daily lives under harsh conditions in makeshift tents in Gaza City, Gaza on December 15, 2025. Heavy rainfall and strong storms affect the Gaza Port area in western Gaza City, damaging tents where displaced Palestinians take shelter. Adverse weather conditions further exacerbate the hardships faced by displaced Palestinians living under severe humanitarian conditions. ( Mahmoud Abu Hamda - Anadolu Agency )
معاناة الأطفال الفلسطينيين تتفاقم مع كل منخفض جوي إذ يقضون ساعات طويلة تحت المطر والبرد داخل مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 15: Palestinians displaced by Israeli attacks struggle to carry out their daily lives under harsh conditions in makeshift tents in Gaza City, Gaza on December 15, 2025. Heavy rainfall and strong storms affect the Gaza Port area in western Gaza City, damaging tents where displaced Palestinians take shelter. Adverse weather conditions further exacerbate the hardships faced by displaced Palestinians living under severe humanitarian conditions. ( Mahmoud Abu Hamda - Anadolu Agency )
عائلات نازحة تحاول التكيف مع واقع معيشي بالغ القسوة داخل خيام متضررة جراء الأمطار والرياح العاتية التي ضربت غزة (الأناضول)

وتشير شهادات ميدانية إلى أن مئات العائلات حاولت الاحتماء أسفل بقايا مبان مدمرة رغم خطورتها، في ظل غياب أي بدائل وانعدام مراكز إيواء آمنة، وسط تحذيرات متكررة من انهيار تلك المباني في أي لحظة.

GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 15: Palestinians displaced by Israeli attacks struggle to carry out their daily lives under harsh conditions in makeshift tents in Gaza City, Gaza on December 15, 2025. Heavy rainfall and strong storms affect the Gaza Port area in western Gaza City, damaging tents where displaced Palestinians take shelter. Adverse weather conditions further exacerbate the hardships faced by displaced Palestinians living under severe humanitarian conditions. ( Mahmoud Abu Hamda - Anadolu Agency )
مبان مدمرة تحولت إلى ملاذ مؤقت لعائلات نازحة اضطرتها العواصف إلى مغادرة خيامها الممزقة في مدينة غزة (الأناضول)

وفي هذا السياق، حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل من أن آلاف المنازل المتضررة جزئيا جراء القصف الإسرائيلي باتت مهددة بالانهيار بسبب الأمطار والرياح.

وقال بصل "إن هذه المباني تشكل خطرا حقيقيا على حياة مئات آلاف الفلسطينيين الذين لم يجدوا أي مأوى آخر، حذرنا العالم مرارا، لكنْ دون أي استجابة".

GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 15: Palestinians displaced by Israeli attacks struggle to carry out their daily lives under harsh conditions in makeshift tents in Gaza City, Gaza on December 15, 2025. Heavy rainfall and strong storms affect the Gaza Port area in western Gaza City, damaging tents where displaced Palestinians take shelter. Adverse weather conditions further exacerbate the hardships faced by displaced Palestinians living under severe humanitarian conditions. ( Mahmoud Abu Hamda - Anadolu Agency )
نازحون يحتمون أسفل أسقف منهارة لمنازل ومساجد مدمرة بعد تضرر خيامهم بفعل الأمطار الغزيرة (الأناضول)

وبينما يواجه الأطفال ليالي شتاء قاسية بلا أغطية أو تدفئة يحذر مختصون من تداعيات صحية خطيرة مع تزايد حالات البرد الشديد وسوء التغذية، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 15: Palestinians displaced by Israeli attacks struggle to carry out their daily lives under harsh conditions in makeshift tents in Gaza City, Gaza on December 15, 2025. Heavy rainfall and strong storms affect the Gaza Port area in western Gaza City, damaging tents where displaced Palestinians take shelter. Adverse weather conditions further exacerbate the hardships faced by displaced Palestinians living under severe humanitarian conditions. ( Mahmoud Abu Hamda - Anadolu Agency )
الأطفال النازحون في قطاع غزة يواجهون ليالي شتاء قاسية مع انعدام وسائل التدفئة والملابس الشتوية (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 15: Palestinians displaced by Israeli attacks struggle to carry out their daily lives under harsh conditions in makeshift tents in Gaza City, Gaza on December 15, 2025. Heavy rainfall and strong storms affect the Gaza Port area in western Gaza City, damaging tents where displaced Palestinians take shelter. Adverse weather conditions further exacerbate the hardships faced by displaced Palestinians living under severe humanitarian conditions. ( Mahmoud Abu Hamda - Anadolu Agency )
مخاطر صحية متزايدة تهدد آلاف الأطفال النازحين في غزة نتيجة التعرض المستمر للبرد القارس وسوء التغذية في ظل انهيار الخدمات الصحية (الأناضول)

وتأتي هذه الأوضاع في ظل تنصل إسرائيل من التزاماتها الإنسانية المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما في ذلك إدخال مواد الإيواء و300 ألف خيمة وبيوت متنقلة، وفق ما تؤكده الجهات الحكومية في غزة.

GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 15: Palestinians, displaced by Israeli attacks, struggle to survive in makeshift tents in Gaza City, Gaza on December 15, 2025. As severe storms and heavy rainfall hit the city, many makeshift tents were damaged, forcing some families to seek refuge beneath the collapsed roofs of destroyed homes and mosques. ( Khames Alrefi - Anadolu Agency )
مشاهد إنسانية قاسية توثق حجم المعاناة اليومية التي يعيشها النازحون الفلسطينيون في ظل العواصف الشتوية ونقص أبسط مقومات الحياة (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 15: Palestinians displaced by Israeli attacks struggle to carry out their daily lives under harsh conditions in makeshift tents in Gaza City, Gaza on December 15, 2025. Heavy rainfall and strong storms affect the Gaza Port area in western Gaza City, damaging tents where displaced Palestinians take shelter. Adverse weather conditions further exacerbate the hardships faced by displaced Palestinians living under severe humanitarian conditions. ( Mahmoud Abu Hamda - Anadolu Agency )
أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها النازحون في غزة مع منع إسرائيل دخول المساعدات وفرض الحصار (الأناضول)

ومع استمرار الحصار وتعاقب العواصف يبقى آلاف الأطفال في غزة أسرى خيام ممزقة وبرد قاس وجوع ينهش أجسادهم الصغيرة، في حين تتجدد مناشدات الفلسطينيين للعالم بضرورة التحرك العاجل قبل أن تتحول العاصفة المقبلة إلى كارثة أكبر.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

