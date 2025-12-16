أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين 30 شهيدا من تحت أنقاض منزل بمدينة غزة قصفه الاحتلال خلال حرب الإبادة، في حين أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق انتشاره بمنطقة مواصي رفح جنوب القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان لاحق إنه قتل فلسطينيا اجتاز الخط الأصفر جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الإسعاف والطوارئ بإصابة فلسطينية في مخيم جباليا شمالي القطاع بنيران الاحتلال، لكن خارج مناطق انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن قوات الاحتلال نفذت غارات وقصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا من الدبابات في مناطق انتشارها بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وفي شرقي خان يونس جنوبي القطاع وشرقي البريج.

برد شديد وأمطار

وتتزامن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار مع أوضاع إنسانية صعبة وتتفاقم جراء سوء الأحوال الجوية حيث أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد رضيع، نتيجة البرد الشديد.

وأوضحت الوزارة أن الرضيع يبلغ من العمر أسبوعين ويُدعى محمد خليل أبو الخير، وتوفي نتيجة إصابته بانخفاض حاد في حرارة الجسم بسبب البرد الشديد.

وأضافت أن الرضيع أُدخل إلى المستشفى قبل يومين ووُضع في العناية المركزة، لكنه توفي أمس الاثنين.

كما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إثر انهيار منزل في شارع الشفاء، غربي مدينة غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 15 فلسطينيا بينهم 7 أطفال، استشهدوا إثر انهيار14 منزلا على الأقل، بسبب المنخفضات الجوية والبرد القارس الذي حوّل حياة النازحين إلى مأساة حقيقية.

وأغرقت الأمطار خياما ومراكز إيواء وملاجئ بدائية في غزة، حيث دُمّرت أو تضرّرت معظم المباني جرّاء عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

ودفعت الأمطار الغزيرة بعض السكان إلى دفع سياراتهم في شوارع قطاع غزة المغمورة بالمياه، في حين لجأ آخرون إلى عربات تجرّها الحمير لعبور السيول، بعدما ضربت أمطار شتوية جديدة القطاع.

ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي، يحتاج القطاع إلى إدخال أكثر من 300 ألف خيمة ومنزل جاهز، ومواد بناء بشكل عاجل، لترميم ما دمره القصف. وأظهرت الإحصائيات الرسمية غرق وانجراف 27 ألف خيمة بشكل كامل خلال المنخفض الأخير، وتضرُّرَ 26 ألف خيمة أخرى.

وقالت الأمم المتحدة أمس الاثنين إن نحو 1.3 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مساعدات متعلقة بالمأوى في غزة، محذّرة من تزايد مخاطر الإصابة بانخفاض حرارة الجسم.

ومع تضرّر نحو 92% من المباني السكنية أو دمارها في الحرب، وفق الأمم المتحدة، تتخطى الاحتياجات المساعدات بأشواط.

وأضافت الأمم المتحدة أن الأطفال الرضّع يواجهون "خطرا مرتفعا" بشكل خاص جرّاء الظروف الشتوية وتعرضهم لظروف إنسانية مأساوية.

وبحسب فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فإن "الناس في قطاع غزة يتجمّدون حتى الموت".