السودان يتصدر قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية للعام الثالث

تصدر السودان مجددا قائمة "مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية" الصادرة عن "لجنة الإنقاذ الدولية" التي نشرت اليوم الثلاثاء، في ظل صراع مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف، وتلاه في الترتيب الأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وإثيوبيا وهايتي.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها السودان القائمة، التي تسلط الضوء على الدول الـ20 الأكثر عرضة لحالات طوارئ إنسانية جديدة أو تفاقم أخرى جارية.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند في بيان له "ما تشهده اللجنة على أرض الواقع ليس حادثا مأساويا. فالعالم لا يكتفي بالتقاعس عن الاستجابة للأزمة، بل إن الأفعال والأقوال تساهم في تفاقمها وإطالة أمدها".

وأضاف "حجم الأزمة في السودان، التي تصدرت قائمة المراقبة للعام الثالث على التوالي، وأصبحت الآن أكبر أزمة إنسانية مسجلة على الإطلاق، دليل على هذا الخلل".

ونزح أكثر من 12 مليون شخص بالفعل جراء الحرب الدائرة في السودان، حيث يفتقر العاملون في المجال الإنساني إلى الموارد اللازمة لمساعدة الفارين، الذين تعرض الكثير منهم للسرقة وفقدان أقارب جراء العنف، فضلا عن حالات الاغتصاب.

وجاءت الأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وإثيوبيا وهايتي خلف السودان على قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إنه رغم أن هذه الدول لا تضم سوى 12% من سكان العالم، فإنها تمثل 89% من المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية.

كا توقعت أن تضم هذه الدول أكثر من نصف من يعانون الفقر المدقع في العالم بحلول عام 2029.

وأسفرت الحرب بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، وتسبب في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق الأمم المتحدة.

أما بقية الدول على القائمة فهي: ميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وبوركينا فاسو ولبنان وأفغانستان والكاميرون وتشاد وكولومبيا والنيجر ونيجيريا والصومال وسوريا وأوكرانيا واليمن.