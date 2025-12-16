الجيش اللبناني يعتقل 38 سوريا في عمليات دهم منازل ومخيمات في البقاع وبعلبك

أعلن الجيش اللبناني الاثنين اعتقال 38 سوريا في عمليات دهم نفذتها وحدات عسكرية تؤازرها دورية تابعة للمخابرات، استهدفت منازل ومخيمات سوريين "لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير نظامية".

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيانها، إن المداهمات وعمليات التوقيف جاءت في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية-السورية.

وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش اعتقلت 36 سوريا في منطقة غزة بالبقاع الغربي لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، إضافة إلى توقيف سوريين اثنين في مخيم طليا في بعلبك لدخولهما الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وضبط بندقيتين في حوزتهما، ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

في غضون ذلك أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، في بيان لها على منصة إكس الاثنين، عن عودة 380 ألف نازح سوري إلى بلدهم منذ يوليو/تموز الماضي، وحتى اليوم، وذلك في إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية.

وأشارت إلى أن نحو 74 ألفا آخرين أعربوا عن رغبتهم في العودة قبل نهاية العام الحالي.

وتشير التقديرات اللبنانية الرسمية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.​​​​​​​

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عودة أكثر من 378 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم، تزامنا مع انطلاق المرحلة الـ12 من برنامج العودة الآمنة والمنظمة التي بدأت مطلع يوليو/تموز الماضي.