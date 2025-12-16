وزع جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- منشورات على قرية رأس طيرة في محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة يطلب فيها من المواطنين خفض صوت الأذان في مسجدي القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت القرية ووزّعت المنشورات بذريعة أن صوت الأذان يزعج مستوطني مستوطنة "ألفي منشه" المقامة على أراضي القرية.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي هدد باعتقال أئمة المسجدين في حال تكرار رفع صوت الأذان.

وتقع قرية رأس طيرة جنوب شرقي مدينة قلقيلية، ويبلغ عدد سكانها نحو 700 نسمة، وتُقدّر مساحة أراضيها بنحو ألف دونم، ويحاصرها جدار الفصل العنصري من جميع الجهات.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، حيث ينفّذ مداهمات واعتقالات، ويقتل فلسطينيين.

وحسب مصادر حكومية فلسطينية، ارتفعت حصيلة اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 1097 شهيدا، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب، وأكثر من 21 ألف معتقل.

كما أسفرت حرب الإبادة عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفا في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء.