مقتل جندي إسرائيلي بإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية بالشمال، مؤكدا أن الشرطة العسكرية تحقق في ملابسات الواقعة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه، مشيرًا إلى إبلاغ عائلته بالحادثة.

ويعد هذا الإعلان الأول عن مقتل جندي إسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت أن عدد قتلى الجيش والأمن منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصل إلى 1150 منهم 1035 جنديا، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أن الأرقام تشمل قتلى هجوم 7 أكتوبر وحرب غزة ولبنان والضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 40% منهم دون سن 21 عاما، بينما تجاوز 141 من القتلى سن الـ40.

وكشفت أن معظم القتلى كانوا من أفراد الاحتياط والمسؤولين والجنود الذين مددوا خدمتهم، أو الأشخاص الذين أدوا خدمتهم بعد السن الإلزامية.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 عن مؤسسة التأمين أن نحو 80 ألف إسرائيلي صنفوا على أنهم "مصابون بأعمال عدائية"، وأن نحو 30 ألف إسرائيلي صنفوا بأنهم مصابون باضطرابات نفسية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.