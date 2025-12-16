الأنروا: إسرائيل تنتهك حصانة الأمم المتحدة باستهداف مقراتنا

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تنتهك امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها باستهدافها مقرات الوكالة.

وأشار لازاريني -في كلمة باجتماع في جنيف عن اللاجئين- إلى أن الأونروا تواصل تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، لملايين اللاجئين الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية وأنشطة التنمية تتعرض باستمرار للهجوم، لافتا إلى اقتحام الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي المقرّ الرئيسي للأونروا بالقدس الشرقية المحتلة، واستيلائها على الممتلكات.

ونوه لازاريني إلى أنه خلال العامين الماضيين، قُتل أكثر من 380 من موظفي الوكالة بغزة، وتضررت أو دُمّرت أكثر من 300 منشأة تابعة لها، إلى جانب طرد إسرائيل موظفين دوليين في الأونروا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرق إلى قضية اللاجئين، مبينا أنهم يمرون بفترة من عدم اليقين وانعدام الأمن على مستوى العالم.

وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، بسبب تداعيات حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت حتى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.