الأمطار تغرق مستشفى الشفاء والآلاف من خيام النازحين بغزة

أغرقت الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض جوي جديد مستشفى الشفاء وآلاف الخيام التي تؤوي نازحين، وسط تحذيرات من تفشي الأوبئة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مياه الأمطار تسربت إلى أقسام في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وخاصة قسم الاستقبال والطوارئ، مما أدى إلى تعطيل العمل فيه.

ومجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات القطاع وقد تعرض لدمار هائل وعمليات قصف وحرق لجميع مبانيه خلال الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وعملت وزارة الصحة بغزة على ترميم بعض المباني بالمستشفى خلال الشهرين الماضيين بعد دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكن حجم الأضرار الكبيرة ونقص الإمكانات يحولان دون عودة العمل فيه بصورة طبيعية، خاصة مع عرقلة إسرائيل دخول المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية.

أمطار ورياح عاتية

وفي سياق متصل، قال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن آلافا من خيام النازحين أغرقتها مياه الأمطار وتطايرت بفعل الرياح الشديدة التي تضرب القطاع منذ مساء الاثنين.

وذكر الشهود أن آلاف الفلسطينيين استيقظوا فجر الثلاثاء، وقد أغرقت مياه الأمطار خيامهم أو تسببت الرياح بتطايرها مع مقتنياتهم.

وقال الفلسطيني خالد عبد العزيز: استيقظنا على صوت رياح عاتية تضرب خيمتنا وحاولنا تثبيتها وإمساكها بأيدينا لكن الرياح اقتلعتها وتطايرت كل مقتنياتنا.

وأضاف عبد العزيز: أجلس مع زوجتي وأطفالي في العراء حاليا تحت مياه الأمطار. لا يوجد أي مكان نلجأ إليه.

في حين كانت الفلسطينية مها أبو جزر تركض مع أطفالها الثلاثة دون تحديد وجهة، بعد أن أغرقت مياه الأمطار خيمتها بصورة كاملة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وحاول مئات الفلسطينيين الاحتماء من مياه الأمطار تحت أجزاء من مبان دمرها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، حسب الشهود.

من جانبه، حذر متحدث الدفاع المدني في غزة محمود بصل، من أن آلاف المنازل التي دمرت جزئيا خلال الإبادة الإسرائيلية مهددة بالانهيار في أي لحظة بفعل الأمطار والرياح العاتية.

إعلان

وقال بصل لمراسل الأناضول: "هذه المنازل تشكل خطرا جسيما على حياة مئات آلاف الفلسطينيين الذين لم يجدوا أي ملجأ وقد حذرنا العالم مرارا ولكن دون جدوى".

وخلال المنخفض الأول، أفادت معطيات رسمية بانهيار 13 مبنى على الأقل، من المباني المتضررة جراء الإبادة الإسرائيلية، وذلك على رؤوس ساكنيها الذين لجؤوا إليها للاحتماء من الأمطار والبرد.

يأتي ذلك وسط تنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبروتوكوله الإنساني، بما فيه إدخال مواد الإيواء و300 ألف خيمة وبيت متنقل، وفق ما أكده مرارا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

تحذيرات من أمراض

كما حذر المتحدث باسم منظمة اليونيسيف في فلسطين جوناثان كريكس من انتشار الأمراض بين الأطفال في قطاع غزة نتيجة الظروف الجوية الباردة والماطرة التي يمر بها القطاع. وقال كريكس للجزيرة إن حجم الاحتياجات كبير جدا.

وفي سياق متصل، جددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) تحذيرها من تدهور أوضاع الغزيين، بسبب قلة المساعدات الإغاثية ومستلزمات الإيواء التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى القطاع. وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للأونروا، في مقابلة مع الجزيرة إن حوالي مليوني فلسطيني يتكدسون في نحو 80 كيلومترا مربعا، في حين تحتل إسرائيل نصف القطاع تقريباً، وينتشر الركام في المساحة المتبقية، في ظل انتشار متزايد للأمراض والأوبئة.

وفي هذه الأثناء بدأ الدفاع المدني في القطاع انتشال جثامين عشرات الشهداء، بينهم أطفال ونساء، من بين أنقاض مبنى يؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة، وتتم هذه العمليات المعقدة بما توفَّر من معدات وآليات نجت من شهور الحرب الطويلة.

وإلى جانب تلك الأزمات التي يعيشها القطاع، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثفا من الدبابات في مناطق انتشارها بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن مناطق شرقي مدينتي رفح وخان يونس وكذلك شرقي البريج تعرضت لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي في مناطق انتشار جيش الاحتلال.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي واستمرت سنتين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية.