ويتكوف يتحدث عن تقدم في المحادثات مع أوكرانيا

TOPSHOT - In this handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on December 14, 2025, Germany's Chancellor Friedrich Merz (R) and US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner (2nd L) react as US special envoy Steve Witkoff (C) and Ukraine's President Volodymyr Zelensky (2nd R) greet each other prior to a meeting in a conference room at the Chancellery in Berlin, amid the Russian invasion of Ukraine.
ويتكوف (يسار) مصافحا زيلينسكي خلال لقائهما في برلين أمس الأحد (الفرنسية)
Published On 15/12/2025
آخر تحديث: 08:40 (توقيت مكة)

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إحراز "تقدم كبير" في المحادثات التي استضافتها العاصمة الألمانية برلين بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا، ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال ويتكوف في منشور على منصة إكس إن المباحثات كانت "معمقة ومستفيضة"، وتناولت خطة سلام مكونة من 20 نقطة، إلى جانب ملفات اقتصادية، مؤكدا أن الأطراف ستجتمع مجددا صباح اليوم الاثنين لاستكمال النقاشات.

وشارك في الاجتماع -الذي استمر أكثر من 5 ساعات- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وبحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم تتضح بعد طبيعة الخطوات التالية أو المقترحات المحددة المطروحة على طاولة التفاوض، لكن الوفد الأميركي أبدى تفاؤله بإمكانية البناء على ما تحقق في الجولة الأولى من المحادثات.

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 14: (EDITOR’S NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images’ editorial policy.) In this handout image provided by the German Government Press Office (BPA), German Chancellor Friedrich Merz (R) welcomes U.S. negotiator Jared Kushner (2ndR) and US special envoy Steve Witkoff (2ndL) at the Chancellery for talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on December 14, 2025 in Berlin, Germany. Kushner and Steve Witkoff are in Berlin to meet with Ukrainian and German delegations ahead of tomorrow's gathering of European leaders and Ukrainian President Volodymyr Zelensky on working towards an end to Russia's ongoing war in Ukraine. (Photo by Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)
المستشار الألماني (يمين) خلال استقباله الوفد الأميركي (غيتي)

اتفاق واستقبال

من جهته، قال مستشار الرئيس الأوكراني ديمترو ليتفين إن الجانبين اتفقا على مواصلة المفاوضات، مشيرا إلى أن زيلينسكي سيطلع الرأي العام على تطوراتها خلال اليوم.

وفي السياق ذاته، يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس عددا من القادة الأوروبيين في برلين مساء اليوم، في إطار مساع لتنسيق المواقف الأوروبية حيال الخطة الأميركية المقترحة لإنهاء الحرب، وسط مخاوف من تهميش الدور الأوروبي في أي تسوية أمنية مستقبلية.

وقبيل المحادثات، أكد زيلينسكي أن كييف تسعى إلى وقف لإطلاق النار يقوم على تجميد خطوط المواجهة الحالية دون تقديم تنازلات إقليمية مسبقة ترفضها أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون -ولا سيما في إقليم دونباس شرقي البلاد- باعتبارها "مكافأة للمعتدي".

وفي تصريحات أخرى عبر البريد الإلكتروني لمجلة نيوزويك الأميركية أول أمس السبت، قال زيلينسكي إنه مستعد للتخلي عن مطلب كييف القائم منذ فترة طويلة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مقابل الحصول على ضمانات أمنية من حلفاء مثل الولايات المتحدة، وذلك وفقا لتقرير جديد.

وأضاف زيلينسكي أن المسؤولين الأوكرانيين يعملون على ضمان أن يكون السلام في أوكرانيا سلاما كريما، وعلى ضمان -وقبل كل شيء- أن روسيا لن تعود إلى أوكرانيا لشن غزو ثالث.

وفي موسكو، قال المستشار الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف ردا على سؤال للتلفزيون الرسمي بشأن التعديلات الأوكرانية المقترحة إنه يتوقع تقديم "اعتراضات قوية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يطّلع عليها بعد.

وشدد زيلينسكي على رغبته في الحصول على ضمانات أمنية أوروبية وأميركية لردع أي هجوم روسي مستقبلي، قائلا "نريد أن نكون على يقين من عدم تكرار الحرب بعد وقف إطلاق النار".

وأوضح أن هذه الضمانات مستوحاة من المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، من دون انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما وصفه بأنه "تنازل" من جانب كييف.

Residents react after a Russian missile hit an apartment building during Russia's combined missile and drone air attack in Kyiv, Ukraine, June 17, 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky, File)
مبان مدمرة جراء قصف روسي على العاصمة كييف قبل أشهر (أسوشتيد برس)

تحركات وتطورات

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تتواصل فيه الحرب منذ اندلاعها في فبراير/شباط 2022، وسط خسائر بشرية تقدّر بمئات الآلاف من القتلى والجرحى، وضغوط متزايدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

ميدانيا، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو في وقت متأخر مساء أمس الأحد.

وأضاف سوبيانين في منشور على تليغرام أن فرق الطوارئ تفحص شظايا الطائرة في موقع سقوطها على الأرض.

ودأبت القوات الأوكرانية على إرسال طائرات مسيرة باتجاه العاصمة الروسية، وجرى إسقاط نحو 40 طائرة فوق منطقة موسكو في غضون ساعات قليلة بإحدى المرات الأسبوع الماضي.

المصدر: الجزيرة + وكالات

