من المسلم "البطل" الذي تصدى لهجوم شاطئ بوندي الأسترالي؟

وسط لحظات من الذعر والفوضى التي اجتاحت شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني، برز المسلم أحمد الأحمد كبطل في مشهد الهجوم المسلح الذي هز البلاد، بعد أن خاطر بحياته وتدخل مباشرة لنزع سلاح أحد المهاجمين.

وأسفر الهجوم، الذي وقع الأحد أثناء احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي في ولاية نيو ساوث ويلز، عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين، بينهم عناصر من الشرطة، قبل أن تتمكن السلطات من تحييد المنفذين.

ولعب التدخل الجريء للأحمد دورا حاسما في إرباك المهاجمين والحد من حجم الخسائر البشرية.

تدخل إنساني بلا تردد

وبحسب روايات أقارب الأحمد، فإن تدخله لم يكن بدافع أيديولوجي أو سياسي، بل جاء استجابة إنسانية فورية بعدما شاهد مسلحا يطلق النار عشوائيا على المدنيين.

وقال مصطفى الأسعد، أحد أقربائه، إن الأحمد يحمل الجنسية الأسترالية وينحدر من أصول سورية، وتحديدا من قرية النيرب في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأضاف الأسعد أن الأحمد اندفع بشكل تلقائي نحو أحد المسلحين وانقض عليه من الخلف، محاولا السيطرة عليه ونزع سلاحه، غير مكترث بالمخاطر التي تهدد حياته، وهو ما ظهر بوضوح في أحد مقاطع الفيديو التي بثت عقب الهجوم.

وخلال محاولته التصدي للهجوم، أُصيب الأحمد بطلقين ناريين في كتفه ويده اليسرى، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة انقضاض الأحمد على أحد المسلحين من الخلف، ومحاولته السيطرة عليه رغم إطلاق النار، حيث يظهر في التسجيل إصابته برصاص أطلقه المهاجم الثاني من موقع قريب.

#عاجل | وسائل إعلام أسترالية: الشخص الذي انتزع سلاح أحد المهاجمين في شاطئ بوندي مسلم يدعى أحمد الأحمد

– أحمد الأحمد أصيب برصاصتين وهو يخضع للعلاج حاليا pic.twitter.com/zaoz37e9Za — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 14, 2025

حالة مستقرة وإشادة واسعة

وأكدت عائلة الأحمد أن حالته الصحية مستقرة، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية لاستخراج الرصاص من جسده.

ونقل قريبه عنه قوله إن ما قام به "واجب إنساني"، مضيفا: "أي إنسان شريف لا يمكن أن يقف متفرجا حين يرى الأبرياء يُقتلون".

وقوبلت الخطوة البطولية للأحمد بإشادة رسمية وشعبية واسعة في أستراليا. ووصف مفوض شرطة الولاية مال لانيون تصرفه بـ"الشجاع"، مشيرا إلى أن تدخله ساهم في إنقاذ عدد كبير من الأرواح.

من جانبه، قال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، إن ما قام به الأحمد "من أكثر المشاهد التي لا تُصدق"، مضيفا: "هذا الرجل بطل حقيقي، وكثيرون ما زالوا على قيد الحياة الليلة بفضل شجاعته".

كما أثنى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تصرف الأحمد وغيره من المدنيين الذين اندفعوا للمساعدة، معتبرا أنهم "أمثلة حقيقية للشجاعة والتضامن الإنساني".

وفي السياق ذاته، أدانت الجاليات المسلمة في أستراليا الهجوم بشدة. وأصدر المجلس الوطني للأئمة الأستراليين بيانا أعرب فيه عن تضامنه مع الضحايا وذويهم، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، ومؤكدا رفضه المطلق لكل أشكال العنف.