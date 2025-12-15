مصرع 21 شخصا في فيضانات مفاجئة بالمغرب

أعلنت سلطات محلية في المغرب مصرع 21 شخصا على الأقل، الأحد، جراء "تدفقات فيضانية استثنائية" ناجمة عن أمطار غزيرة في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي والواقع على بُعد 330 كيلومترا جنوب الرباط.

وأضافت السلطات المحلية بإقليم آسفي، في بيان، أنه "تم تسجيل إسعاف 32 شخصا مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية".

وأوضحت السلطات أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل سيلا جارفا من المياه الموحلة يجتاح شوارع مدينة آسفي، ويجرف السيارات والنفايات. كما أظهرت مشاهد أخرى ضريحا غارقا جزئيا، وقوارب للدفاع المدني تستجيب لنداءات إنقاذ من السكان.

ومساء الأحد، حذّرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف، الثلاثاء المقبل في أنحاء البلاد.

ويشهد المغرب هطول أمطار غزيرة وتساقطا للثلوج على جبال الأطلس، وذلك بعد 7 سنوات من الجفاف الذي تسبب في إفراغ بعض سدوده المائية الرئيسية.