أنهى المفاوضون الأوكرانيون والأميركيون في العاصمة الألمانية برلين جولة ثانية من المحادثات الرامية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تأكيد موسكو على بقاء أوكرانيا خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) كشرط حاسم للسلام.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الاجتماع الذي عقد بين مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان مثمرا.

ونقلت وكالة رويترز عن كبير المفاوضين الأوكرانيين قوله إن المحادثات مع واشنطن كانت بناءة ومثمرة وأسفرت عن تقدم حقيقي.

وأضاف "نأمل التوصل إلى اتفاق يقربنا من السلام بحلول نهاية هذا اليوم"، مشيرا إلى أن الفريق الأميركي يعمل بشكل بناء على المساعدة في التوصل إلى سلام دائم.

ومن المتوقع أن يحضر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والرئيس زيلينسكي محادثات اقتصادية ألمانية أوكرانية بعد ظهر اليوم الاثنين.

كما يُفترض أن تعقد في وقت لاحق اليوم قمة أوروبية أوكرانية بين زيلينسكي وقادة أوروبيين، لتنسيق مواقفهم، والعمل على تعديل الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، بعد أن قالوا إن نسختها الأولى تراعي إلى حد بعيد شروط موسكو.

التخلي عن دونباس

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مطلعة قولها إن المفاوضين الأميركيين يريدون من كييف التخلي عن إقليم دونباس المكون من منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد، كشرط لمحادثات السلام مع موسكو.

ووفق المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أراضي، والولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بالانسحاب من المنطقتين، وهو ما لم توافق عليه كييف، مشيرا إلى أنه من اللافت أن الأميركيين يتبنون الموقف الروسي بهذا الشأن.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إن مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا هي الأكثر جدية مقارنة بسابقاتها، لكنه أكد أنه لا يمكن الجزم بنجاحها قبل نهاية الأسبوع.

إعلان

وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أعلن اليوم إحراز "تقدم كبير" في الجولة الأولى من محادثات برلين، وقال في منشور على منصة إكس إن المباحثات كانت "معمقة ومستفيضة"، وتناولت خطة سلام مكونة من 20 نقطة، إلى جانب ملفات اقتصادية، مؤكدا أن الأطراف ستجتمع مجددا صباح اليوم الاثنين لاستكمال النقاشات.

وشارك في الجولة الأولى من المباحثات -التي استمرت أكثر من 5 ساعات- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وبحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم تتضح بعد طبيعة الخطوات التالية أو المقترحات المحددة المطروحة على طاولة التفاوض، لكن الوفد الأميركي أبدى تفاؤله بإمكانية البناء على ما تحقق في الجولة الأولى من المحادثات.

موسكو تشترط

من جانبه، قال الكرملين اليوم الاثنين إن بقاء أوكرانيا خارج حلف الناتو مسألة حاسمة في المحادثات الرامية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب بين البلدين، وذلك تزامنا مع انطلاق جولة ثانية من المحادثات بين مفاوضين أوكرانيين وأميركيين في العاصمة الألمانية برلين.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، أن عدم انضمام أوكرانيا للناتو مسألة حاسمة في المحادثات بشأن أي تسوية سلمية محتملة مع كييف، مشيرا إلى أنها موضع نقاش خاص.

وقال بيسكوف إن روسيا تتوقع تلقي مستجدات من الولايات المتحدة بعد محادثات واشنطن مع الدول الأوروبية وأوكرانيا في برلين.

ويؤكد هذا الشرط مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتكررة لأوكرانيا بالتخلي رسميا عن طموحاتها للانضمام للحلف، وإصرار موسكو على أن تكون أوكرانيا دولة محايدة لا وجود لقوات الحلف بها.

وتأتي مباحثات برلين في وقت تتواصل فيه الحرب منذ اندلاعها في فبراير/شباط 2022، وسط خسائر بشرية تقدّر بمئات الآلاف من القتلى والجرحى، وضغوط متزايدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.