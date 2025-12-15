أخبار|فرنسا

إضراب 400 موظف يحرم 30 زائرا من متحف اللوفر

Louvre museum employees on strike hold a banner which reads "Louvre on strike" and CGT, CFDT Culture and Sud Solidaires labour unions flags near the glass Pyramid of the Louvre museum to protest their working conditions, the state of the museum's buildings and staffing issues, two months after a spectacular heist which saw thieves make off with jewels in broad daylight, in Paris, France, December 15, 2025. REUTERS/Benoit Tessier
موظفو متحف اللوفر المضربون يطالبون باستقطاب موظفين جدد دائمين (رويترز)
Published On 15/12/2025
آخر تحديث: 15:25 (توقيت مكة)

تعطل متحف اللوفر في باريس عن العمل، اليوم الاثنين، بسبب إضراب 400 موظف احتجاجا على الأجور وظروف العمل، وهذا منع آلاف الزوار من ارتياد المتحف الأكثر زيارة في العالم.

وقال المتحف عبر موقعه الإلكتروني إنه أغلق أبوابه بسبب إضرابات عامة.

ويأتي الإضراب في وقت صعب جدا بالنسبة للمتحف الذي لا يزال يعاني من أثر سرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو (103.30 ملايين دولار) في أكتوبر/تشرين الأول، ومن مشاكل البنية التحتية مثل تسرب المياه الذي أتلف كتبا تاريخية.

وسبق الإضراب إعلانُ نقابات عمالية "تدهور ظروف العمل بشكل متزايد" ونقص عدد الموظفين. وأوضحت النقابات في بيان الإعلان عن الإضراب أن الموظفين يعانون من عبء عمل متزايد باستمرار، ومن تعليمات متضاربة تعيقهم عن أداء واجباتهم على النحو الأمثل.

وتشمل مطالب النقابات استقطاب مزيد من الموظفين الدائمين، لا سيما في قطاعي الأمن وخدمات الزوار، وتحسين ظروف العمل.

كما تعارض النقابات زيادة سعر تذاكر الدخول بنسبة 45% اعتبارا من منتصف يناير/كانون الثاني للسائحين من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تمويل أعمال التجديد.

ويستقبل متحف اللوفر نحو 30 ألف زائر يوميا.

المصدر: رويترز

