تعطل متحف اللوفر في باريس عن العمل، اليوم الاثنين، بسبب إضراب 400 موظف احتجاجا على الأجور وظروف العمل، وهذا منع آلاف الزوار من ارتياد المتحف الأكثر زيارة في العالم.

وقال المتحف عبر موقعه الإلكتروني إنه أغلق أبوابه بسبب إضرابات عامة.

ويأتي الإضراب في وقت صعب جدا بالنسبة للمتحف الذي لا يزال يعاني من أثر سرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو (103.30 ملايين دولار) في أكتوبر/تشرين الأول، ومن مشاكل البنية التحتية مثل تسرب المياه الذي أتلف كتبا تاريخية.

وسبق الإضراب إعلانُ نقابات عمالية "تدهور ظروف العمل بشكل متزايد" ونقص عدد الموظفين. وأوضحت النقابات في بيان الإعلان عن الإضراب أن الموظفين يعانون من عبء عمل متزايد باستمرار، ومن تعليمات متضاربة تعيقهم عن أداء واجباتهم على النحو الأمثل.

وتشمل مطالب النقابات استقطاب مزيد من الموظفين الدائمين، لا سيما في قطاعي الأمن وخدمات الزوار، وتحسين ظروف العمل.

كما تعارض النقابات زيادة سعر تذاكر الدخول بنسبة 45% اعتبارا من منتصف يناير/كانون الثاني للسائحين من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تمويل أعمال التجديد.

ويستقبل متحف اللوفر نحو 30 ألف زائر يوميا.