إيكواس تلوّح بعقوبات ضد الانقلابيين في غينيا بيساو

لوّحت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في ختام القمة العادية بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات "مستهدفة" على أي طرف يسعى إلى عرقلة عودة النظام المدني في غينيا بيساو، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وجاء الانقلاب عشية إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط تنافس محتدم بين معسكر الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو وخصمه المعارض فرناندو دياز دا كوستا، حيث أعلن الجيش سيطرته الكاملة على البلاد واعتقال الرئيس الذي غادر البلاد لاحقا وتعليق العملية الانتخابية.

وأكد رئيس مفوضية المجموعة، عمر عليو توري، أن المنظمة ستفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات التي تعرقل مسار الانتقال السياسي، مشددا على أن قوة حفظ السلام التابعة لـ"إيكواس" المنتشرة منذ 2022 في غينيا بيساو مخوّلة بحماية القادة السياسيين والمؤسسات الوطنية.

قمة أبوجا

وقد هيمنت على القمة التي انعقدت أبوجا أحداث غينيا بيساو ومحاولة الانقلاب الفاشلة في بنين قبل أسبوع، حيث دفعت الأخيرة نيجيريا إلى نشر مقاتلات وجنود بدعم استخباراتي فرنسي لحماية النظام المدني.

وتعيش المنطقة برمتها على وقع موجة انقلابات منذ 2020 أطاحت بأنظمة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر، ولا تزال هذه الدول تحت حكم مجالس عسكرية.

وفي هذا السياق، قال رئيس مفوضية "إيكواس" إن التطورات الأخيرة أبرزت "المعنى الحقيقي للتضامن الإقليمي".