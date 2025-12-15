غانا تشن حملة جديدة ضد الجريمة الإلكترونية

أعلنت السلطات الغانية اعتقال 32 مواطنا نيجيريا بتهمة الانخراط في عمليات احتيال إلكتروني تُعرف بـ"الاحتيال العاطفي" أو الرومانسية الوهمية، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت فجر أول أمس السبت في بلدة كاسو توبا شمالي البلاد.

وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار سام جورج في منشور عبر منصة إكس إن العملية جاءت ثمرة تعاون بين هيئة الأمن السيبراني والجهات الأمنية، مؤكدا أن الهدف هو جعل غانا خالية من مثل هذه الأنشطة الإجرامية.

وأضاف أن الأجهزة المختصة ستواصل تحليل المضبوطات وملاحقة الشبكات المتورطة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن اعتقالات جماعية لمواطنين نيجيريين في غانا على خلفية جرائم إلكترونية، ففي الشهر الماضي ألقت وحدة الجرائم الاقتصادية والمنظمة القبض على 7 نيجيريين في العاصمة أكرا، في حين شهدت الأشهر السابقة عمليات أوسع طالت نحو 50 شخصا على خلفية شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.

وتشير هذه الحملات إلى تصاعد القلق الرسمي في غانا من تنامي شبكات الاحتيال العابرة للحدود، خاصة مع استهدافها مواطنين محليين وأجانب عبر الإنترنت، مما يهدد ثقة المجتمع في الفضاء الرقمي ويؤثر على سمعة البلاد الاستثمارية.

أبعاد إقليمية

ورغم العلاقات الودية بين نيجيريا وغانا وعضويتهما المشتركة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) فإن ملف الجريمة الإلكترونية يظل أحد أبرز التحديات الأمنية المشتركة، فكلا البلدين يواجه ضغوطا متزايدة للحد من هذه الظاهرة التي تستنزف الاقتصاد وتضر بصورة المنطقة عالميا.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الحملات يعكس رغبة غانا في إرسال رسالة ردع قوية، ليس فقط للمتورطين، بل أيضا لشبكات إقليمية أوسع، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعاون أمني وقانوني بين دول غرب أفريقيا لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.