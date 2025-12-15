عبد الله الثاني ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتنفيذ اتفاق غزة

بحث ملك الأردن عبد ﷲ الثاني ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -اليوم الاثنين- تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية وضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وأفاد الديوان الملكي الأردني -في بيان- بأن الملك عبد الله الثاني ومودي عقدا مباحثات في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان ركزت على آليات توسيع التعاون بين الأردن والهند.

وشدد العاهل الأردني على أن البلدين يتمتعان بشراكة قوية تعود لأكثر من 75 عاما، لافتا إلى أهمية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي سيتم تبادلها على هامش الزيارة.

ووصف منتدى الأعمال الأردني الهندي، المقرر عقده في عمّان الثلاثاء، بأنه فرصة لبحث تطوير التعاون التجاري وتشجيع الاستثمار وبناء شراكات أقوى بين البلدين في مجالات حيوية.

بدوره، قال مودي: "لقد أعربتم عن رغبة إيجابية بالارتقاء في العلاقات بين الهند والأردن إلى مستوى جدي"، مضيفا أن زيارته ستسهم في تعميق العلاقات بين البلدين، ومؤكدا الحرص على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات كالتجارة والأسمدة والتكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية.

وأشاد مودي بدور الملك عبد الله على مستوى الإقليم، خاصة جهوده الإيجابية المرتبطة بالتطورات في قطاع غزة، وفق البيان ذاته، مؤكدا ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتناولت المباحثات المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة الدول.

وتم التأكيد على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة وضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب.

رئيس الوزراء عبر إكس: تشرفت اليوم باستقبال رئيس وزراء جمهورية #الهند الصديقة ناريندرا مودي الذي حل ضيفا عزيزا على #الأردن pic.twitter.com/jcH2D52bzT — Jordan News Agency (@Petranews) December 15, 2025

تحول رقمي وتبادل ثقافي

وعلى هامش الزيارة، ستوقع حكومتا الأردن والهند، الثلاثاء، مذكرتي تفاهم في الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية، وبرنامجا للتبادل الثقافي، وخطاب نوايا بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي، واتفاقية توأمة بين مدينة البترا وموقع كهوف إلورا في الهند، وفق البيان.

وتتزامن زيارة مودي مع الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتأتي تلبية لدعوة من الملك عبد الله الثاني.

والأردن هو المحطة الأولى لمودي في جولته التي تشمل أيضا إثيوبيا وسلطنة عُمان.

الأردن والصين

من جانب آخر، بحث الملك عبد الله الثاني مع وزير خارجية الصين وانغ يي سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطورات في قطاع غزة، وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في عمّان، في إطار جولة إقليمية يجريها الوزير الصيني استهلها بالإمارات، ثم السعودية، ويختتمها بالأردن.

وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني بأن الملك عبد الله ووانغ يي بحثا سبل توطيد الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مؤكدين عمق العلاقات الأردنية الصينية، والحرص على تعزيز التعاون في مجالات عديدة، أبرزها المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد العاهل الأردني ضرورة الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.