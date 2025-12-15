مقترح أوروبي بتشكيل قوة لحفظ السلام في أوكرانيا

اقترح القادة الأوروبيون اليوم الإثنين نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا، وتعهدوا بدعم قرارات كييف بشأن مباحثات السلام التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد الزعماء الأوروبيون في بيان أصدروه بعد اجتماع عقدوه في برلين لمناقشة خطة سلام اقترحتها واشنطن، دعمهم لتقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب.

كما أكدوا دعمهم القوي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك دعمهم لأي قرارات يتخذها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن قضايا أوكرانية محددة، خلال مباحثات السلام.

وصدر البيان بعد اجتماع للزعماء الأوروبيين في برلين لمناقشة اتفاق سلام مقترح، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

تفاؤل

ويأتي الاجتماع الأوروبي وسط تصريحات متفائلة بشأن قرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب الدموية بين روسيا وأوكرانيا، فقد صرح المستشار الألماني اليوم الاثنين بأن نهاية الحرب الأوكرانية تلوح في الأفق.

وقال ميرتس في منشور على موقع إكس بعد استضافة ممثلين أوكرانيين وأوروبيين وأميركيين في الجولة الأخيرة من محادثات السلام في برلين "لأول مرة منذ بدء الحرب، يمكن تصور إمكان وقف إطلاق النار. نريد أن نسير على طريق السلام مع الأوكرانيين وجيراننا الأوروبيين والولايات المتحدة".

ودعا بيان الزعماء الأوروبيين لنشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا بقيادة أوروبية ومشاركة أميركية، واقترحوا أن يكون قوامها 800 ألف عنصر. وأشار القادة الأوروبيون إلى أن هذه القوة ستكون "مؤلفة من مساهمات دول متطوّعة، ومدعومة من الولايات المتحدة.

ووفق البيان الذي وقّعه قادة 10 دول أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا إضافة للاتحاد الأوروبي، اتفقّ الموقعون مع الولايات المتحدة على "العمل معا لتوفير ضمانات أمنية صلبة لأوكرانيا وتدابير دعم للإنعاش الاقتصادي في إطار اتفاق يرمي إلى وضع حد للحرب".

إعلان

ودعا البيان موسكو لإظهار "التزامها بوضع حد للمعارك عبر قبولها بوقف لإطلاق النار".

عقوبات جديدة

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين أنه فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد متهمين بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وأنه أضاف 40 سفينة إلى قائمة "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو في نقل الوقود رغم العقوبات.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن عقوبات فُرضت على 5 أشخاص و4 كيانات لدورهم في تسهيل تصدير النفط من روسيا، وأحيانا باستخدام سفن "الأسطول الشبح" المُخصص للالتفاف على العقوبات الغربية.

ويرتبط هؤلاء الأشخاص والكيانات بشكل مباشر أو غير مباشر بشركتي النفط الحكوميتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل، الخاضعتين لعقوبات أميركية.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مئات ناقلات النفط التي صنّفها ضمن الأسطول الروسي الشبح، وقرر إضافة سفن جديدة شهريا.

وفرض الاتحاد أيضاً عقوبات على 12 شخصا اتهمهم بالتضليل الإعلامي أو نشر أخبار كاذبة، من بينهم مواطن فرنسي روسي اسمه كزافييه مورو وُصف بأنه "حلقة وصل دعاية الكرملين في أوروبا"، بحسب وزارة الخارجية الفرنسية.