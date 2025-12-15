أخبار|تشيلي

مرشح أقصى اليمين يفوز بالرئاسة في تشيلي

SANTIAGO, CHILE - DECEMBER 14: Presidential candidate Jose Antonio Kast of the "Partido Republicano" and his wife María Pía Adriasola greet their supporters after casting their votes during the 2025 presidential election on December 14, 2025 in Santiago, Chile. Jeannette Jara of the Unidad Por Chile coalition and Antonio Kast of the Republicano party led the first round of the election. Surveys consider candidate Kast as the one at the top of the preferences. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)
كاست يجاهر بتأييده لدكتاتور تشيلي الراحل بينوشيه (غيتي)
Published On 15/12/2025
آخر تحديث: 03:06 (توقيت مكة)

فاز مرشح أقصى اليمين خوسيه أنطونيو كاست برئاسة تشيلي، وفقا للنتائج التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات بعد فرز غالبية الأصوات، في حين أقرت منافسته جانيت خارا بخسارتها.

وبعد فرز أكثر من 10 ملايين صوت أي نحو 70% من إجمالي بطاقات الاقتراع في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد، حقق كاست تقدما واضحا على خارا.

وقد وُصف كاست الكاثوليكي المحافظ بأنه الأكثر يمينية منذ انتهاء دكتاتورية أوغستو بينوشيه قبل 35 عاما.

وركّز في حملته الانتخابية على مكافحة الجريمة، كما وعد بترحيل قرابة 340 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من الفنزويليين.

ويجاهر كاست بتأييده للدكتاتورية العسكرية، وقال إنه كان سيصوّت لبينوشيه لو كان الأخير لا يزال على قيد الحياة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

