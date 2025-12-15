مرشح أقصى اليمين يفوز بالرئاسة في تشيلي

فاز مرشح أقصى اليمين خوسيه أنطونيو كاست برئاسة تشيلي، وفقا للنتائج التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات بعد فرز غالبية الأصوات، في حين أقرت منافسته جانيت خارا بخسارتها.

وبعد فرز أكثر من 10 ملايين صوت أي نحو 70% من إجمالي بطاقات الاقتراع في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد، حقق كاست تقدما واضحا على خارا.

وقد وُصف كاست الكاثوليكي المحافظ بأنه الأكثر يمينية منذ انتهاء دكتاتورية أوغستو بينوشيه قبل 35 عاما.

وركّز في حملته الانتخابية على مكافحة الجريمة، كما وعد بترحيل قرابة 340 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من الفنزويليين.

ويجاهر كاست بتأييده للدكتاتورية العسكرية، وقال إنه كان سيصوّت لبينوشيه لو كان الأخير لا يزال على قيد الحياة.