عاجل | التلفزيون الرسمي المغربي: ارتفاع عدد قتلى السيول في إقليم آسفي إلى 37

Published On 15/12/2025
آخر تحديث: 12:18 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

